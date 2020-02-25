血友病童馬媽媽「哼」冷笑吐心聲：說這些很無聊的！　怒揭幕後黑手

▲滯留湖北的血友病童與母親搭機返台。（圖／台商提供）

記者許力方／綜合報導

台灣破例「千里送藥」的血友病童母子，因滯留湖北二度求救引發爭議，24日趁著解禁令出城，跑到四川成都搭乘長榮班機，深夜返台接受檢疫。馬姓媽媽在節目專訪時吐露心聲，不是不面對，他們相信政府一定會接兒子回去，但堅決否認說過我愛共產黨，接著「哼」地冷笑了一聲：「說這些很無聊的！」抹黑中傷他們母子倆都是有心人士在幕後操作。

馬姓母親24日搭機返台前接受政論節目《鄭知道了》專訪，感嘆本來他們是想一直等到政府，很低調地等政府，「相信政府一定會接我們回去」，卻發現遭媒體抹黑中傷，回台後會保留法律追訴權，並開記者澄清，「不是不面對，因為我還是相信政府一定會接我們兒子回去。」

▲血友病童母子搭機返台。（圖／記者李毓康攝）



▲血友病童使用的救命針劑。（圖／湖北台辦提供）



馬姓母親澄清，媒體都在報導，說從她口中說出「我愛共產黨」，但「對不起，我從來沒有說過。」文章其實是轉載一篇楊姓先生的文章，她不認識，只覺得對方身為一個台灣人，敢在這個環境下，敢說「我愛中國」、「我是中國人」，「我覺得他真的滿有膽的，所以我就為他按個讚，沒有其他政治色彩。」

「說我沒有感恩的心？我就是因為非常感恩，大家才給我支持！」馬女強調，有感恩台商會長、海基會及高醫的護士長，「這3個部門不都是台灣政府嗎？」政府部門關心兒子，也經常跟他們聯絡。接著她冷笑了一聲「哼」，「他們說我愛共產黨，說這些很無聊的，那這3個部門不都是台灣政府部門嗎？我有說過感謝中國這方面嗎？應該就是說有心人士在幕後操作。」