全國中小學即將開學　大江購物和家長一起防疫大作戰

▲天然配方乾洗手詢問度高。（圖／中壢大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國中小學及部分大學將於25日開學，因仍值新冠肺炎疫情期間，讓大多數的家長面臨開學後，如何防疫的難題？中壢大江購物中心即日起推出「我的防疫生活」專區，並與汽車美容業者合作，推出「全車廂高溫殺菌」獨家優惠，全民一起防疫，做好保健。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：過年後傳出疫情以來，包括乾洗手、食品保健、空氣清淨機等詢問度最高，因為即將開學的關係，適合孩童使用的乾洗手、兒童電動牙刷甚至口罩套等商品都有家長陸續添購，以降低校園群體傳染的機會。

▲汽車美容業者推出「全車廂高溫殺菌」。（圖／中壢大江提供）



而「防疫作戰」已成為全民重要議題，除了戴口罩、勤洗手等自我防護措施之外，對於以汽車代步的開車族而言，車廂內的清潔消毒更是不能疏漏的一環。對此，大江與汽車保養修護品牌「挑戰者」合作，特別推出全桃獨家「超高溫車廂強效淨化」商品組合，專業師傅以高溫蒸氣及特殊處理形成奈米長效保護層，商品原價3200元、獨家價990元，凡成為大江APP會員的車主還能免費獲得限量500份的「空調高溫蒸氣殺菌」服務。

此外，未來實驗室的N7空氣清淨機，因體積小、不占空間，非常適合放置在車內的飲料杯架，而且價格親民、售價999元的空氣清淨機也在這波防疫熱潮成為熱銷商品之一。

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