東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣　黃偉哲：感佩企業為防疫人員送暖

▲「東成醬油」公司，體恤奇美醫學中心醫護人員為新冠肺炎防疫辛勞，特準備5000份白曝豬腳麵線及幸福茶葉蛋送暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「東成醬油」公司，體恤奇美醫學中心醫護人員為新冠肺炎（武漢肺炎）防疫所做的辛勞付出，特地準備5000份白曝豬腳麵線及幸福茶葉蛋，24日起分批送至奇美醫學中心，市長黃偉哲讚東成不只醬油好吃，更是溫暖企業，特頒感謝狀予東成醬油公司董事長鄭登奇表揚義舉，東成總經理鄭旭峰也到場為醫護人員打氣。





市長黃偉哲表示，東成醬油是非常具有社會責任的企業，能夠體恤防疫人員的辛苦，提供5000份的防疫加油餐予奇美醫學中心，為醫護人員的肚子及精神皆打了強心針，提振醫療院所在前線防疫的士氣，市府樂觀其成，也非常感佩有這樣的企業典範，並再次感謝所有防疫人員、奇美醫院的各位醫護人員，這段為難的時期大家辛苦了。



黃偉哲表示，有關中央公布確診案例地圖，地方予以尊重，這是讓公眾知悉的權利，但為避免引起不必要的恐慌，有些細節不宜公布，希望大家共同尊重中央防疫中心的政策。





東成醬油為知名台南在地優質品牌，有感防疫期間醫護人員尤其辛勞，董事長鄭登奇特別捐贈旗下集團「東成幸福婚宴會館」的特色料理──白曝豬腳麵線以及幸福茶葉蛋，向奇美全體醫護和防疫人員致意，感謝他們一路守護民眾的健康，希望藉此為奇美醫院全體人員加油打氣，消除疫情的辛勞，並帶來幸福圓滿。





奇美醫學中心院長邱仲慶表示，全院為了新冠病毒防疫各項作業不敢輕易鬆懈，早已準備負壓隔離病房及嚴謹的醫療配套措施，且全院同仁皆投入防疫工作；即使非防疫時期，醫護人員也很難好好正常用餐，醫院平日也時常關心醫護人員延遲用餐的情形；對於辛苦的抗疫醫護人員來說，東成醬油以其專業提供美食為大家加油、打氣，不只是暖胃又暖心的行善義舉，更傳遞社會正面能量，為這寒冬疫情增添一份力量，期許大家齊心努力不懈，一起走過這次嚴峻的考驗！

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