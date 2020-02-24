▲ 新北推「水土保持服務列車」開跑，行動便民首站26日樹林區公所。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推出「水土保持服務列車」，由水土保持專業技師前進各轄區巡迴駐點，於每月第2週及第4週禮拜三提供定點諮詢及農地水保輔導服務，減少民眾舟車勞頓及往返洽公的時間。此外，農業局也針對重大違規案件定期巡查，並於假日前往違規通報現場制止取締，遏止及降低違規行為發生，為民興利除弊，守護新北市山坡地，實踐侯友宜市長「新領導」的願景。

新北市幅員廣闊，其中山坡地範圍佔88%，約18萬公頃，依水土保持相關法令規定，民眾於山坡地開挖整地前，需事先擬具水土保持申請書件送主管機關審核。自2017年以來，農業局為輔導民眾了解申請程序及應檢附的書圖文件等，於每週一、四上午9時到12時在新北市政府農業局服務台提供免費水土保持服務團諮詢服務。

▲ 新北推「水土保持服務列車」開跑，守護新北市山坡地，實踐侯友宜市長「新領導」的願景。

農業局指出，現為貫徹「簡政便民」、「行動治理」的理念，農業局主動前進各轄區，透過「水土保持服務列車」計畫，於每月第2週及第4週禮拜三，以巡迴駐點方式為民服務。現場於上午10點到12點提供定點諮詢，其中包含水保相關法令及申請程序之專業諮詢、政令宣導、水保相關申請書件填寫指導、協助查詢山坡地等資訊、補開繳費單據、公文代為掛件等。

農業局表示，下午1時到4時進行技師現場輔導，以直接會勘指導方式解決民眾水保處理維護的問題，可節省公文往來時間，讓民眾能更簡單且即時得到協助。巡迴首站將於2月26日在樹林區公所登場，當地民眾倘有水保問題歡迎到場諮詢。

農業局長李玟表示，藉由「水土保持服務列車」，讓民眾不需遠赴市府，即可享有水土保持服務團的諮詢及輔導服務，市民朋友們若有水土保持相關問題，或想更深入了解水土保持處理與維護執行方法，歡迎撥打：02-2968-6345向農業局山坡地保育科洽詢各區巡迴駐點資訊，或上農業局網站線上預約，市府將儘速安排水土保持服務列車前往預約地點服務。

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