福德正神聖誕！板橋深丘福德宮贈復康巴士　侯友宜參拜祈求疫情退散

▲ 板橋深丘福德宮贈復康巴士，侯友宜參拜祈求疫情退散。（圖／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋深丘福德宮在24日農曆二月初二土地公生日，捐贈1輛高頂復康巴士給新北市政府，由市長侯友宜代表受贈。他說，板橋深丘福德宮是市府守護神，最近才捐贈200萬防疫基金及300個居家火災警報器，非常熱心公益、關懷弱勢。

侯友宜表示，板橋深丘福德宮向來市民與市府員工的守護神，保佑大家健康順利、閤家平安，有空時他也會來向土地公祈福。最近新冠肺炎（COVlD-19）疫情升溫，侯友宜特別獻香默禱，祈求福德正神保佑疫情趕快退散。

24日捐贈儀式是由主任委員，同時也是板橋西安里長的黃水盛和名譽主任委員曾文振，共同將復康巴士鑰匙交給侯友宜，侯友宜回贈感謝獎牌及復康巴士模型車，並與全體委員合影。

主委黃水盛指出，福德宮每年都規劃300至500萬從事社會公益、回饋弱勢族群，提供急難救助金5000元約50份，連續六年辦理寒冬送暖活動，提供300位弱勢個案5000元慰問金。

黃水盛表示，2019年為慶祝福德正神聖誕，捐贈市府消防局第一救災救護大隊新板分隊新式高頂救護車、自動心肺復甦機及自動甦醒器各1部，今年則捐給市府1輛進口高頂復康巴士，捐贈板橋區公所300個居家火災警報器，另協助市府防範新冠肺炎，深丘福德宮捐款200萬作為防疫基金。

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