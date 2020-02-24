　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭文燦送大禮給原民　敬老卡申請年齡下修、族語認證補助提高

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦送大禮給原民，敬老卡申請年齡下修，族語認證補助提高。（圖／市府提供）

▲鄭文燦送大禮給原民朋友，敬老卡申請年齡下修，族語認證補助提高。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市推行原住民福利及文化政策，再度邁入新的里程碑。市長鄭文燦24日宣布，申請「桃園市原住民敬老卡」年齡，由原65歲下修至55歲，預估受益人數約7,000人，比照現行一般敬老愛心卡，每月社福點數800點（設籍復興區者1,000點），該項原民福利自3月1日起實施，是送給桃園原民朋友2020新的一年最好的禮物。

▲鄭文燦送大禮給原民，敬老卡申請年齡下修，族語認證補助提高。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，現行桃園敬老卡使用範圍包括搭乘市府合作的客運公車、桃園機場捷運、愛心計程車，並可使用於桃園市國民運動中心設施、場地及市立游泳池等，擴大適用對象，提供桃園的原民長者更多便捷的服務。

鄭文燦表示，他上任以來，積極推動「桃原新政」，截至今年1月底止，全國原住民族人口571,816人，其中桃園市原住民人口數為75,993人，是都會區原住民族人口數最多的都市，也是僅次於花蓮縣及臺東縣最多原住民居住的城市；原住民族人口數逐年快速成長，年滿55歲以上的桃園市原住民人口數有10,497人，啟用「桃園市原住民敬老卡」將對原住民福利普及化有很大的幫助。▲鄭文燦送大禮給原民，敬老卡申請年齡下修，族語認證補助提高。（圖／市府提供）

桃園除了率先實施原住民學生族語認證獎勵以外，今年更擴大獎勵對象，鼓勵所有本市原住民族人參加原住民族語言能力認證測驗，凡設籍本市4個月以上的原住民通過族語認證皆可申請初級3,000元、中級4,000元、中高級5,000元、高級10,000元、優級15,000元獎金，希望透過擴大獎勵方式，鼓勵報考認證，推廣原住民母語扎根。

另外，市府今年亦編列650萬元預算，設置文化學習班60班、族語認證班25班、族語教師研習班4班，並結合部落大學進行成果發表，希望讓桃園的原住民孩子在學校也有機會學習族語。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
遭謝和弦狠嗆「荷蘭血統哪來的」　Keanna忍一天發聲了
血友病母子飛抵國門！名嘴傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」
Live／血友病童終於回家了！「母子返台」現場畫面直擊
快訊／恭喜！潘嘉麗宣布結婚！曬鑽戒照「我死會了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國中小學即將開學　大江購物和家長一起防疫大作戰

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣　黃偉哲：感佩企業為防疫人員送暖

積極培育在地AI人才與技術　Linker Networks台南辦公室揭牌

桃園成立新冠肺炎聯防醫療網　達成5大合作機制

新北推「水土保持服務列車」開跑　行動便民首站26日樹林區公所

桃園2工人更換涵管　遭土牆崩塌活埋死亡

亞洲有機行銷智能中心揭牌營運　引領亞洲有機農業智能行銷風潮

鄭文燦送大禮給原民　敬老卡申請年齡下修、族語認證補助提高

不畏疫情送人情　百位網紅比基尼辣妹遊台東

侯友宜主持第16次防疫應變會議　責成各局處速辦社區感染演練

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

「小虎隊」驚喜合體！　蘇有朋一見陳志朋淚崩了QQ

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

全國中小學即將開學　大江購物和家長一起防疫大作戰

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣　黃偉哲：感佩企業為防疫人員送暖

積極培育在地AI人才與技術　Linker Networks台南辦公室揭牌

桃園成立新冠肺炎聯防醫療網　達成5大合作機制

新北推「水土保持服務列車」開跑　行動便民首站26日樹林區公所

桃園2工人更換涵管　遭土牆崩塌活埋死亡

亞洲有機行銷智能中心揭牌營運　引領亞洲有機農業智能行銷風潮

鄭文燦送大禮給原民　敬老卡申請年齡下修、族語認證補助提高

不畏疫情送人情　百位網紅比基尼辣妹遊台東

侯友宜主持第16次防疫應變會議　責成各局處速辦社區感染演練

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸突然放行血友病童返台

華為新摺疊機Mate Xs亮相　一支要價8.2萬

東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破！　讓奧運成功「才是媒體的責任」

因應智慧手機RF需求　環球晶與格羅方德簽12吋SOI晶圓長約

正宮Keanna直播剛結束！　謝和弦「教別人A贍養費」開砲…失控燒衣吞火柴

新加坡基督生命堂再爆一例　公告：你們可以放心，我已經勝了世界

郭碧婷、向佐未登記結婚！向太曝背後內幕「扯總統蔡英文」

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」　恐慌指數增幅40%

拍照不用再套濾鏡！上鏡3步驟打造奢華奶油肌

武漢鬆綁封城令…上午公布下午就撤銷　環時總編：不相信且不舒服

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

錯收電費14年　台電找老阿嬤私了

男強脫婆婆手上真戒　換戴假戒

20年心血燒光！神父回收站湧捐款

宮廟藏軍火　警攻堅逮人

「史上最難」2020台灣燈會圓滿閉幕

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

陸客曾誇大牛牛肉麵便宜夠味！

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

海巡署第四岸巡隊55人捐熱1萬7000cc

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

百位網紅比基尼辣妹遊台東

桃園2工人　遭土牆崩塌活埋死亡

大老婆臉書嗆小三條件差

大牛牛肉麵有兩家　四維路撇清

更多熱門

相關新聞

桃園居家檢疫服務中心　多元服務

桃園居家檢疫服務中心　多元服務

桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議時表示，截至22日為止，桃園市居家檢疫及隔離人數共2,095人，市府將設立居家檢疫服務中心，整合提供心理減壓專線、通訊診療、外送平台優惠等多元措施，希望從服務而非管制的角度，陪伴居家檢疫民眾安心度過14天隔離期。

進步桃園　邱奕勝：議會理性問政

進步桃園　邱奕勝：議會理性問政

桃機成重災區　鄭文燦：爭取最大資振興產業

桃機成重災區　鄭文燦：爭取最大資振興產業

鄭文燦：建議增加衛生所口罩配送量

鄭文燦：建議增加衛生所口罩配送量

影／生存遊戲玩家搞地下錢莊　家中像軍火庫

影／生存遊戲玩家搞地下錢莊　家中像軍火庫

關鍵字：

原民敬老卡族語認證鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

血友病童母子搭機回台！父親說話了

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

劉真傳拆葉克膜　若裝人工心臟「可多活8-10年」

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面