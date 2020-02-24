鄭文燦送大禮給原民　敬老卡申請年齡下修、族語認證補助提高

▲鄭文燦送大禮給原民朋友，敬老卡申請年齡下修，族語認證補助提高。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市推行原住民福利及文化政策，再度邁入新的里程碑。市長鄭文燦24日宣布，申請「桃園市原住民敬老卡」年齡，由原65歲下修至55歲，預估受益人數約7,000人，比照現行一般敬老愛心卡，每月社福點數800點（設籍復興區者1,000點），該項原民福利自3月1日起實施，是送給桃園原民朋友2020新的一年最好的禮物。

鄭文燦指出，現行桃園敬老卡使用範圍包括搭乘市府合作的客運公車、桃園機場捷運、愛心計程車，並可使用於桃園市國民運動中心設施、場地及市立游泳池等，擴大適用對象，提供桃園的原民長者更多便捷的服務。

鄭文燦表示，他上任以來，積極推動「桃原新政」，截至今年1月底止，全國原住民族人口571,816人，其中桃園市原住民人口數為75,993人，是都會區原住民族人口數最多的都市，也是僅次於花蓮縣及臺東縣最多原住民居住的城市；原住民族人口數逐年快速成長，年滿55歲以上的桃園市原住民人口數有10,497人，啟用「桃園市原住民敬老卡」將對原住民福利普及化有很大的幫助。

桃園除了率先實施原住民學生族語認證獎勵以外，今年更擴大獎勵對象，鼓勵所有本市原住民族人參加原住民族語言能力認證測驗，凡設籍本市4個月以上的原住民通過族語認證皆可申請初級3,000元、中級4,000元、中高級5,000元、高級10,000元、優級15,000元獎金，希望透過擴大獎勵方式，鼓勵報考認證，推廣原住民母語扎根。

另外，市府今年亦編列650萬元預算，設置文化學習班60班、族語認證班25班、族語教師研習班4班，並結合部落大學進行成果發表，希望讓桃園的原住民孩子在學校也有機會學習族語。

►我沒有遲到，是時間遲到了！