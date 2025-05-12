台灣開廣捐贈教室輔具力挺成年愛奇兒走得更遠　董座蔡晉暉：陪伴不是短跑而是超馬

▲台灣開廣捐贈教室輔具力挺成年愛奇兒走得更遠。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

根據衛福部統計，2024年台灣18至64歲的愛奇兒（指身心障礙者）人數已突破57萬人，是未成年愛奇兒的十倍。在發現相對社會資源失衡使得成年愛奇兒往往在成長轉銜後，面臨資源斷鏈與支持缺乏的困境之後，台灣開廣股份有限公司攜手天使心家族基金會，捐贈「愛奇兒家庭發展中心」教室的專業輔具，希望透過打造安全環境的方式，讓成年愛奇兒在穩定與關愛中，繼續學習、生活、成長。

台灣愛奇兒人口逐年增加，尤其是邁入成年的族群，對日間照顧、生活訓練、情緒支持等需求更加迫切，為此，天使心家族基金會特別設立了「愛奇兒家庭發展中心」。

天使心家族基金會執行長林照程表示，成年愛奇兒的照顧與陪伴，是基金會持續投入的重要方向，「感謝台灣開廣的支持，讓中心教室不只是個安全空間，更是能夠培養能力、釋放潛力的場域。我們也能因此更穩定地陪伴愛奇兒的家人，讓照顧的旅程不再孤單，多一份喘息與希望」。

▲台灣開廣董座蔡晉暉。（圖右一）

台灣開廣股份有限公司董事長蔡晉暉受訪時表示，他自己長年跑超級馬拉松，「我一直相信，公益不是短跑，而是超馬。我們希望以企業之力，成為愛奇兒成長路上的陪跑員」。

對於協助愛奇兒共同成長，蔡晉暉指出，這不只是捐贈物資，更是一份深厚的情感承諾，「一起長大、一起走遠」，若以馬拉松的精神比喻，「公益的耐力」更具需要大家的支持。

蔡晉暉也強調，台灣開廣此次的愛心行動，不光僅止於單一捐贈，更希望成為點燃各地社區關注愛奇兒的火苗，當每一個地區都有一點溫暖支持，愛奇兒家庭就會多一份力量，他期盼能有更多企業以「長跑者」的姿態，加入關心愛奇兒的行列，展現深厚的在地責任感，也為企業CSR與社區公益注入更多可能性，共同為台灣打造更具包容力與支持網絡的社會凝聚力。