19歲甜美護專女示範洗手　韓國瑜認真「十指緊扣」驚嘆：這還要5下...好細膩

▲19歲女護專生教韓國瑜洗手7大步驟 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜在開學的前一天前往鹽埕國中視察校內檢疫情況，校方還特別安排了4名護專女學生教導該怎麼「正確洗手」的七大步驟「內、外、夾、弓、大、立、腕」，讓韓國瑜相當驚訝，原來洗手居然有這麼多的學問，結束教學的時候，還跟教育局長吳榕峯說：好細膩！

4名護專學生鹽埕國中二樓的洗手台等待市長韓國瑜出現，一見到韓國瑜之後，就邀請他跟吳榕峯一起學習「正確洗手的七大步驟」，護專學生說：「打開水龍頭，然後沾水沾泡沫，第一個動作就是內，掌心向內，掌心對掌心搓5下，第二個動作就是外，掌心對手背搓5下」，示範的護專生還不忘提醒韓國瑜，兩隻手都要搓。

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▲19歲女護專生教韓國瑜洗手7大步驟 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲19歲女護專生教韓國瑜洗手7大步驟 。（圖／記者吳奕靖攝）

「再來是夾，指縫對指縫搓5下」，講到這邊，韓國瑜眼睛從沒離開護專生手部的每一個動作，還發出驚訝聲！「哇！這個還有這樣」，護專生接著說：「兩隻手扣住，刷指縫的部分，5下兩隻手都要搓，然後再來就是大，拉著大拇指與虎口的地方搓5下」，就聽到不時提醒兩隻手都要搓喔，然後就是「立，將手立在手心上，旋轉5下」，對於這個動作，韓國瑜忍不住發出疑問了：「這還要旋轉5下」，護專生想都不想就說「對」。

最後就是要用「清水將泡沫沖乾淨」，護專生不忘提醒「沖乾淨之後，還要用水把水龍頭上的泡沫沖乾淨」，最後用紙巾擦乾淨，這七大洗手步驟的示範，讓韓國瑜離開洗手台的時候，還不忘跟吳榕峯說「好細膩」。就在韓國瑜離開之後，記者詢問示範的護專生，原來他們是高雄市的樹人醫專4年級的學生，即將要去實習，不過得在市長前面示範洗手，他們也不諱言說：「好緊張」，同時也對韓國瑜這個學生評價：「市長很認真有在看我每個動作」。

▲19歲女護專生教韓國瑜洗手7大步驟 。（圖／記者吳奕靖攝）