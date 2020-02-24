新加坡基督生命堂再爆一例　公告：你們可以放心，我已經勝了世界

▲新加坡生命堂。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，新加坡衛生部24日晚間再公布確診1例，為75歲的新加坡籍女性，正在國家傳染病中心隔離，入院前大部分時間待在住家，感染源則與新加坡基督生命堂（The Life Church and Missions）有關，目前全國累積確診達到90例，其中53起已康復出院。

根據新加坡媒體《早報》報導，新加坡基督生命堂於2002年11月設立，屬於獨立教會，即不附屬任何教會宗派，目前在巴耶利峇路工業大樓裡聚會，由朱志山牧師帶領，有100多名成人會友。

新加坡基督生命堂在爆發疫情後公告：

從2月7日在新聞得知新冠肺炎病毒在本教會出現，為了確保我們每位會友的安全，我們已經個別在2月7日和12日進行清洗與消毒工作。本堂教會領袖也在2月10-19日每晚上8點–8點30分通過直播視頻勉勵大家，且將本堂疫情的最新消息告知教會（連結）。感謝主我們當中四位病患的肢體也健康出院了。教會經過了17天的暫停，將在2月23日重新開幕。教會在這天將會採取體溫檢驗與一些防範措施來確保各會友的健康與安危。倘若你當天身體不舒服，請不需勉強參加聚會。

想在此勉勵弟兄姐妹在這疫情中不要懼怕，更不要灰心。因為主的話在《約16:33》說，「在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。」

新加坡基督生命堂在經過暫停聚會超過14天之後，在23日恢復活動，並向信徒宣稱，已經對教會進行全面性的消毒，為了避免再有病例發生，會量體溫、限制出入口等簡單的防疫工作。

朱志山牧師曾有過不少爭議，甚至被其他基督教派系認為是異端，就是因為被起底是韓國異端馬可樓傳教士李徹的大弟子，所帶領的新加坡基督生命堂是美國華府基督生命堂的分堂，卻刻意隱瞞自己與馬可樓（darak bang）的關係。

根據百度百科指出，馬可樓運動是從韓國傳入，來自長老會下屬的一間教會（東三教會），以詆毀正統教會為目的，迷惑、分裂信徒，無視教會的多元、正統性，認為他們自己講的福音才是真福音，曾經觸手伸至中國各大城市，甚至將勢力滲透校園，積極展開傳教活動。

在新加坡的確診病例中，有20多起是與教會有關，因為疫情的影響，天主教新加坡教區總主教吳成在14日宣布，所有彌撒活動從15日中午開始無限期暫停，直到情況更為明朗。