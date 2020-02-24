中年阿宅憂新冠疫情傷害女神小雪　留言「馬上送炸彈」下場慘

▲神魔小雪因姣好身材和亮麗外型經常成為電玩展邀約常客。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

今年原訂2月6日到9日的「2020台北國際電玩展」活動，結果因適逢新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散延期舉辦，結果主辦單位台北電腦商業同業公會卻在2月6、7日在臉書官方網頁接獲一名愛慕電玩展女模「小雪」的男網友擔心、小雪出席電玩展可能被傳染肺炎，居然傳訊給主辦單位，揚言小雪若出席活動就要放炸彈，台北電腦商業同業公會嚇得趕緊報警，刑事局電信偵查大隊17日逮捕這名涉嫌揚言放炸彈恐嚇的蕭姓男子（46歲）到案。

▲蕭姓男子揚言送炸彈引發廠商恐慌報警處理。（圖／記者張君豪翻攝）

根據台北電腦商業同業公會表示，台北國際電玩展是台灣近年來重要的國際展覽，每次活動最少都有20國家以上的廠商參展，至少會吸引超過45萬人次入場參加，主辦單位擔心如果炸彈攻擊成真，恐將成為這場大型電玩盛宴的夢靨，刑事局電偵大隊獲報後，透過網路技術鎖定設籍台北市，目前在新北市新莊區租屋的蕭姓男子到案說明。

▲刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，蕭姓男子平日擔任人力派遣的勞力臨時工，因為愛慕這名女模，擔心她在武漢肺炎疫情擴大期間出席活動可能被感染，希望能藉由「假稱放炸彈企圖讓活動停辦」阻止他心目中的女神出席電玩展，未料因此觸犯恐嚇罪。

警方清查蕭姓男子並無前科，也沒有製造炸彈火藥等相關背景經歷，初步排除蕭男有實際著手放置炸彈威脅群眾安全的可能性，警訊後認定他違反刑法第305條恐嚇罪，依法將他函送地檢署偵辦。

負責主辦台北電玩展的台北電腦商業同業公會法務長黃益豐也到場說明：「當初接獲恐嚇訊息後就盡快報案，希望能取得警方的協助，有這樣得訊息我們當然要重視」，「基本上很多人躲在鍵盤背後，認為這樣不會被查獲，但從這個案例還是看得出來刑事單位還是有很好的破案能力，希望民眾不要在網路散播這種威脅性、玩笑性文字，可能會造成大眾恐慌。」

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