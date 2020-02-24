　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中年阿宅憂新冠疫情傷害女神小雪　留言「馬上送炸彈」下場慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲神魔小雪因姣好身材和亮麗外型經常成為電玩展邀約常客。（圖／翻攝臉書）

▲神魔小雪因姣好身材和亮麗外型經常成為電玩展邀約常客。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

今年原訂2月6日到9日的「2020台北國際電玩展」活動，結果因適逢新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散延期舉辦，結果主辦單位台北電腦商業同業公會卻在2月6、7日在臉書官方網頁接獲一名愛慕電玩展女模「小雪」的男網友擔心、小雪出席電玩展可能被傳染肺炎，居然傳訊給主辦單位，揚言小雪若出席活動就要放炸彈，台北電腦商業同業公會嚇得趕緊報警，刑事局電信偵查大隊17日逮捕這名涉嫌揚言放炸彈恐嚇的蕭姓男子（46歲）到案。

▲刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲蕭姓男子揚言送炸彈引發廠商恐慌報警處理。（圖／記者張君豪翻攝）

根據台北電腦商業同業公會表示，台北國際電玩展是台灣近年來重要的國際展覽，每次活動最少都有20國家以上的廠商參展，至少會吸引超過45萬人次入場參加，主辦單位擔心如果炸彈攻擊成真，恐將成為這場大型電玩盛宴的夢靨，刑事局電偵大隊獲報後，透過網路技術鎖定設籍台北市，目前在新北市新莊區租屋的蕭姓男子到案說明。

▲刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局電信偵查大隊副大隊長林明俊說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，蕭姓男子平日擔任人力派遣的勞力臨時工，因為愛慕這名女模，擔心她在武漢肺炎疫情擴大期間出席活動可能被感染，希望能藉由「假稱放炸彈企圖讓活動停辦」阻止他心目中的女神出席電玩展，未料因此觸犯恐嚇罪。

警方清查蕭姓男子並無前科，也沒有製造炸彈火藥等相關背景經歷，初步排除蕭男有實際著手放置炸彈威脅群眾安全的可能性，警訊後認定他違反刑法第305條恐嚇罪，依法將他函送地檢署偵辦。

負責主辦台北電玩展的台北電腦商業同業公會法務長黃益豐也到場說明：「當初接獲恐嚇訊息後就盡快報案，希望能取得警方的協助，有這樣得訊息我們當然要重視」，「基本上很多人躲在鍵盤背後，認為這樣不會被查獲，但從這個案例還是看得出來刑事單位還是有很好的破案能力，希望民眾不要在網路散播這種威脅性、玩笑性文字，可能會造成大眾恐慌。」

【其他新聞】

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染新冠肺炎行蹤個資　內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露新冠肺炎病患接觸史　副所長被火速拔官+一大過

►藥妝專員造謠引爆衛生紙之亂2.0！警追疫情黑心財　最重可判2年

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／暫停3、4月教召！國防部：已通令國軍各部隊
快訊／武漢又封城了！下午政策大轉彎：取消「外地人可出城」
吳宗憲鬆口劉真「已拿掉葉克膜」可能裝人工心臟：蠻嚴重的
他開車1千多公里載血友病童抵成都　今晚搭機回台
劉真若等不到換心　醫：還有2個選擇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賴統生11天了還沒醒…南市議員4要求「保護消防員」！消防局：嚴禁出勤坐後艙

台南市托嬰中心涉虐童　2保母1離職1暫停照顧！檢方主動偵辦

中年阿宅憂新冠疫情傷害女神小雪　留言「馬上送炸彈」下場慘

宜蘭轎車闖紅燈撞機車...騎士不治代誌大條！駕駛找友頂罪穿幫了

新冠病毒「先知」：比SARS聰明！　鄉民扯可空氣傳播警約談到案

疑行車糾紛雙B追上來　3男持棍猛砸快閃！車主與女伴驚魂

搶快闖紅燈被攔查開單　騎士竟誣告警「開槍恐嚇」下場曝

幾乎沒打過女兒…他催出門隨手扔「280ml裝礦泉水」！妻氣炸打113　被罰8千8

疑千面人「實收0」餐費轉嫁外送員　foodpanda：單純系統出錯

越南女臉書開嗆約輸贏　護花男「1不敵5」胸腹遭捅喪命！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

賴統生11天了還沒醒…南市議員4要求「保護消防員」！消防局：嚴禁出勤坐後艙

台南市托嬰中心涉虐童　2保母1離職1暫停照顧！檢方主動偵辦

中年阿宅憂新冠疫情傷害女神小雪　留言「馬上送炸彈」下場慘

宜蘭轎車闖紅燈撞機車...騎士不治代誌大條！駕駛找友頂罪穿幫了

新冠病毒「先知」：比SARS聰明！　鄉民扯可空氣傳播警約談到案

疑行車糾紛雙B追上來　3男持棍猛砸快閃！車主與女伴驚魂

搶快闖紅燈被攔查開單　騎士竟誣告警「開槍恐嚇」下場曝

幾乎沒打過女兒…他催出門隨手扔「280ml裝礦泉水」！妻氣炸打113　被罰8千8

疑千面人「實收0」餐費轉嫁外送員　foodpanda：單純系統出錯

越南女臉書開嗆約輸贏　護花男「1不敵5」胸腹遭捅喪命！

賴統生11天了還沒醒…南市議員4要求「保護消防員」！消防局：嚴禁出勤坐後艙

聲林之王小天后艾薇搶報名「和泰公益夢想家」做好事還可領15萬獎金

南韓50萬民眾要求解散！　新天地教會喊冤：我們是最大受害者

吳青峰遭15年恩師提告起訴...唱片公司「還原始末」：深感錯愕及遺憾！

內馬爾單場兩黃禁賽　被質疑故意為回巴西嘉年華

玩膩駁二還有這！特搜高雄熱門打卡景點　還有超文青咖啡店

1.5萬日韓生將返台開學　潘文忠：指揮中心密切關注中

6搶1／洪一中關心是否會延賽 　吳志揚：有可能延賽

跨文化顛覆企業倫理教育　清大科管院結合外籍生玩出新高度

MCU新兵應廣3月下旬掛牌　今年力拼兩位數成長

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

血指紋塵封19年　新科技助破血腥懸案

童未戴口罩　竟挨恐怖幼保員暴打

跆拳金牌魏辰洋　身藏54顆毒梅碇

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

景美殺人案懸宕19年　夜半迴盪哭聲

趁小鮮肉室友睡覺「一口含住」　無人證不起訴

鐵支路泰妹賣淫　警憂無罩「疫」

青峰師徒翻臉原因曝　沒拿到上億人民幣版稅

青峰遭起訴！恩師林暐哲控侵害著作權

無聊男：想確定警方執勤認真否？

即／超跑小牛漁人碼頭自撞　租來的恐賠脫褲

網瘋傳里港大樹「神奇自燃」　消防揭真相

更多熱門

相關新聞

扯新冠病毒扯可空疑傳播　警約談

扯新冠病毒扯可空疑傳播　警約談

「更嚇人的是，這個病毒比SARS更聰明、潛伏期更長、有患者從感染到發病，再到死亡，體溫始終是正常的毫無特徵…而且沒有有效藥物可治」刑事局偵一大隊2月6日接獲衛生福利部通報查辦，警方20日約談涉嫌PO文造謠，家住桃園市郭姓男子（38歲）到案說明。

造謠政府送50萬口罩給香港！台商裝染新冠嚇警

造謠政府送50萬口罩給香港！台商裝染新冠嚇警

警政署長發聲刑事局召開專案會議

警政署長發聲刑事局召開專案會議

高級水產店竟賣醫美針劑！警扣1800萬證物

高級水產店竟賣醫美針劑！警扣1800萬證物

PTT貼文教返台「如何避免被隔離」　中年男送辦

PTT貼文教返台「如何避免被隔離」　中年男送辦

關鍵字：

台北電玩展女神小雪刑事局電偵大隊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面