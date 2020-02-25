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謝和弦IG貼大麻可殺肺炎病毒　警調用力「打假」！結果有點尷尬

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▲▼謝和弦被調查局約談。（圖／翻攝謝和弦IG）

▲知名歌手謝和弦IG高調PO大麻消滅病毒的不實資訊，遭警調單位約談。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）全球疫情升溫，眾多假疫情消息中最屌的就是這則！刑事局24日傳喚知名歌手謝和弦到案說明，謝和弦6日透過自己IG發布「WEED KILLS CORONA VIRUS」、「大麻可殺死武漢肺炎病毒」」不實疫情資訊遭警方約談，謝到案後表示，他是收到一名加拿大籍ABC有人傳給他上述貼圖，覺得很有趣，加上認為大麻應該除罪化才會轉貼，強調並未散播假疫情資訊。刑事局表示，謝和弦PO圖經民眾向疾管署檢舉，疾管署認為謝男行為尚未達違反傳染病防治法，故警方依社維法63條散播謠言函送新北地方法院簡易庭裁處。

▲知名歌手謝和弦IG高調PO初遭約談、大麻消滅病毒的不實資訊。（圖／記者張君豪翻攝）▲知名歌手謝和弦IG高調PO初遭約談、大麻消滅病毒的不實資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

謝和弦在IG PO文指稱「大麻可殺死武漢肺炎病毒」，行為引起警調辦案不同調、甚至一案兩辦的爭議。原來除了刑事局約談謝和弦、將他依違反社會秩序維護法送辦外，24日調查局高雄調查站也約談謝，訊後並依傳染病防治法函送法辦，謝近期連跑高雄市調站、刑事警察局，特別貼圖說搭高鐵接連應訊，可算是相當忙碌。

另外謝和弦PO假疫情遭偵辦的爭議是，既然警方請示過衛福部疾管署，警方根據傳染病防治法的主管機關疾管署的裁定意見，認定謝和弦PO文行為尚未達違反該法規定，但散播不實資訊屬實，僅能依社維法第63條散播謠言函送裁處。

但同樣的行為，調查局高雄市調站人員卻又認定他觸犯罰則較重的傳染病防治法第63條，最高可處300萬以下罰金，倒楣的謝和弦因轉貼「大麻可殺死武漢肺炎」圖文，高雄、台北兩地跑，又因兩單位努力「打假」，衍生一案兩罰以及調查、警察機關法條認定不同的尷尬問題。

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