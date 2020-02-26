雲層湖北飄來有病毒+香油滴鼻孔阻瘟疫　她轉傳：很實用...最重罰3萬

▲刑事局偵一大隊日前破獲南投縣1名女子散播新冠肺炎假疫情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊2月19日接獲嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心來函，疫情指揮中心反映有民眾檢舉王姓網友在1月27日起透過手機LINE群組散播關於新冠肺炎（COVlD-19）謠言：「網傳影片宣稱：漢肺炎源頭找到了，湖北武漢每家的屋頂住蝙蝠，……恐怖。」、「正骨醫院家傳秘密，小磨香油滴進鼻孔可阻斷一切流感和瘟疫」、「這次下雨的雲層帶是從中國內陸漂過來的，也就是重慶、湖北一帶過來的，雲層可能會挾帶細菌、病毒過來，請小心！」等不實謠言，警方獲報後展開追查。

▲刑事局偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方透過LINE群組搜尋王姓網友真實身分，並在2月20日鎖定家住南投縣的王姓家庭主婦（68歲）到案說明，王女到案後表示，自己是接獲朋友轉傳的防疫資訊、她覺得很實用就透過手機轉傳提醒大家小心，但是降雨雲層是從湖北飄過來、雲層會挾帶病毒根本就很容易引起民眾恐慌。

加上包含新冠肺炎的來源根本就與謠言訊息內描述：武漢每家屋頂住蝙蝠；根本與事實差異甚遠，小磨香油抹鼻孔防疫也毫無臨床醫學證據，警方說這不但是謠言，根本傳播錯誤防疫資訊萬一有民眾輕信根本毫無效果。警方與散播謠言的王女聊天，結果發現王女根本不諳法令也不知道轉傳疫情謠言的嚴重性。

警方訊後將王姓女子依違反社會秩序維護法第63條函送裁處。警方呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，製造或轉傳有關武漢肺炎未經證實確診疫情之任何訊息，將造成民眾恐慌，嚴重影響社會安寧；民眾可加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，掌握最新防疫資訊，全民共同防禦武漢肺炎。

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