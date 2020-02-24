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藥師公會全聯會印製口罩分裝紙袋　藥師為防疫口罩打拼

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▲台南市藥師公會理事長吳振名，再次建議持有慢性病連續處方箋的病患，可持慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市藥師公會理事長吳振名，再次建議持有慢性病連續處方箋的病患，可持慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著冠新肺炎（武漢肺炎）確診病例一直再增加，加強防疫工作與維護健康自保更為重要，台南市藥師公會理事長吳振名，再次建議持有慢性病連續處方箋的病患，可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險。

冠新肺炎（武漢肺炎）全台疫情吃緊，中央流行疫情中心指揮官陳時中23日宣布自即日起醫事人員除報准外不得出國，顯見全台防堵防疫缺口越來越緊張，依據考試院銓敘部公告的醫事人員人事條例包括醫師、中醫師、牙醫師、藥師、醫檢師、護理師…等領有專門職業證書之人員。

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▲台南市藥師公會理事長吳振名，再次建議持有慢性病連續處方箋的病患，可持慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名表示，由中央流行疫情指揮中心2月21日發布的快訊新聞稿指出，確認新增2例COVID-19（武漢肺炎）病例為第24例家人，其中案25雖未與案24同住，但曾於2月12至醫院探視案24，感染源調查中。

吳振名也表示，這波冠新肺炎（武漢肺炎），來勢洶洶散播全球、造成人人自危，不只衛福部食品藥物管理署、國民健康署、台灣醫療改革基金會都呼籲慢性病患可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，可優先選擇至社區健保藥局領藥；健保署李伯璋署長也曾於2月13日投書到新聞媒體，建議民眾若只為慢性病連續處方箋領藥，盡量考慮在社區健保藥局取藥。

吳振名呼籲民眾，在到社區健保藥局購買實名制防疫口罩之際，若是持有慢性病連續處方箋的病患也可將處方箋拿到社區健保藥局領藥，可避免感染風險傳給家人或朋友。

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