家中挖出整盒醫用口罩！翻過來見「一串數字」臉垮掉…醫師曝3關鍵：還能用

▲現在沒早起排隊很難買到口罩。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在2片口罩要撐7天，網路上流傳各式各樣重複使用方法，口罩簡直比鈔票還珍貴。一名女網友昨天在家翻箱倒櫃，無意間挖出一盒「耳掛式醫用口罩」，上頭還標榜符合衛生署標準、細菌過濾效果達到95%以上，但她接著往下一看，卻完全笑不出來。

原PO在PTT貼出照片，這盒口罩全新未拆封，且符合CNS14774醫用口罩標準，在現今「一罩難求」的時期，一片口罩都足以讓人雀躍，更何況是一整盒，所以找到的當下內心十分激動，但當她把盒子翻到底部一看，製造日期2009年8月，有效期限只到2012年9月，已經過期7年多，害她原本興奮的心頓時又跌到谷底。

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▲口罩過期7年多。（圖／翻攝自PTT）



網友表示，在這非常時期，只要是口罩多少都有防護效果，雖然過期口罩過濾功能會變差，但「有總比沒有好」，至少戴著能避免飛沫接觸，「搭捷運用這個，去醫院用新的」、「如果家裡無其他存貨～有總比沒有好吧」、「當然可以用，只是效果變差，看你要不要賭。」

新冠肺炎爆發後，不少人都和原PO遇到類似情形，好不容易從家裡翻出口罩庫存，卻發現早已經過期2、3年。據《自由時報》報導，彰化基督教醫院副院長周志中表示，只要口罩外包裝完整，無破損、髒汙、受潮，基本上都還可以使用，有效期限只是參考值，保存得宜即使過期還是有防護效果，真正要注意的是「戴過的口罩」，重複使用反而增加感染風險。

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