華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

▲美國政府將華為列入美國管制輸出的實體清單，此舉使華為機款將不再享有GMS。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

華為將於今（24）日晚間發布新機，預計新機款將繼續搭載Android系統，但仍無法享有Google行動服務（GMS）。此前有許多花粉仍會透過APK的方式來解決此方面的需求，不過Gogole Play與Android法務總監奥斯特洛夫斯基（Tristan Ostrowski） 上周五（21日）發布聲明，提醒消費者自行在華為手機上安裝GMS並不安全。

美國政府於去年5月先後發布禁止美國企業購買有國安疑慮產品的行政命令，並將華為列入美國管制輸出的實體清單，此舉使華為機款將不再享有GMS，包括Gmail、YouTube、Play Store等。華為於去年9月發表的Mate 30系列便是該公司推出的首款無Google認證的機款。奥斯特洛夫斯基上周五發布聲明，面澄清Google與華為間的一些持續性爭議。

根據Google說法，對於此事的具體事項，及哪些產品受到禁令影響仍有許多人相當困惑。「我們持續收到有關華為設備的許多問題（如現在推出的新機或2019年5月16日後推出，但在全球新地區發售型號），及這些設備上是否可以使用Google的App及服務等。我們想為提出這問題的人們提供明確的指引。」

文章內包含了Google對華為事件的一些最直接的評論，不過也避免對華為是否會對美國國家安全構成威脅進行權衡，奥斯特洛夫斯基寫道：「我們的重點仍是保護Google用戶在數百萬台現有華為設備上的安全。」「我們將繼續按照法律規範與華為合作，為現有設備上的Google App及服務提供安全性更新，只要法規允許，我們會繼續這樣做。」

於2019年5月16日或此前發布的華為產品暫時仍會繼續獲得更新，不過此後推出的機款都會被視作「未經認證」的機款，因為Google無法對這些設備實行「嚴格」的安全檢查，也無法替其預先裝載Google Play Protect軟體，檢測硬體何時受到安全性威脅。

Google警告華為新機用戶勿嘗試將Gmail、YouTube、Play Store或其他Google軟體加載到那些未經認證的設備上。因為該公司無法保證它們是否安全。「側面加載的Google App無法可靠運作，因為我們不允許這些服務在可能損害安全性的未經認證的設備上運行。自行下載Google App還將面臨著很大的風險，若安裝經過竄改的App可能會損害用戶安全。」

Google試圖避免政治方面的影響，但仍嚴厲勸阻人們不要透過其他途徑來維持對GMS的存取。奥斯特洛夫斯基在文末也概述用戶應如何查看自己的設備是否已通過Google Play Protect認證，「要檢查您的設備是否通過認證，請先在Android手機上打開Google Play Store App，點選『目錄』後找到『設定』，您將看到您的設備是否已通過『Play Protect認證』。」