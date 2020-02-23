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華為P40系列傳聞總整理！採用Wi-Fi 6+稱比三星、小米更好

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特約記者洪聖壹／綜合報導

無論新冠肺炎（COVID-19）如何發展，各家手機廠的產品計畫仍是照著進度進行，華為公司也正為旗下新一代旗艦機P40系列佈局，面對三星、小米相繼發表的旗艦新機都採用WiFi 6，華為手機產品副總裁李小龍再次放話，新一代的華為旗艦機，將採用真正的WiFi 6+ 解決方案，網速將超越市面上的手機。

目前WiFi 6解決方案已經在三星Galaxy Note 10系列、Galaxy S20系列實現，小米在推出旗下小米10系列的同時，還發表了全新WiFi 6路由器– AX3600，並以售價599 元人民幣獲得各界關注。

對此，華為手機產品副總裁李小龍隔空放話，配備Wi-Fi 6的智慧型手機理論上可以達到1200 Mbps的速度，但實際測試它們只能達到900 Mbps，這比2018年推出的Mate 20要慢。他還說：「其實目前的WiFi 6解決方案傳輸速度只有150MB/s ，連eMMC的性能都不能發揮出來。」

相關發言引起各界譁然，也造成部分科技達人誤解為「這是不是代表WiFi 6不好？」李小龍又再次發言：「WiFi 6是好技術，未來我們肯定也會用。」隔沒兩天，華為便預告將舉辦新品發表會，邀請函上秀出斗大的“WiFi 6+"字樣，按照往年慣例，類似的產品通常在西班牙巴賽隆納舉辦的MWC期間亮相，而隨著MWC 2020取消，這場發表會將改以線上的形式舉辦，這WiFi 6+解決方案，應該就是傳聞中的「海思Hi1105」晶片組與WiFi 6+路由器。

除此之外，記者發現，李小龍在發表此言論之前都是使用 HUAWEI Mate30 Pro 5G發文，但是這篇發文卻標示著「華為手機」，這似乎意味著新機還在籌畫中，因此確認不會在這次的WiFi 6+發表會中亮相。不過這次除了針對性濃厚的發言，也代表即將於3月亮相的P40 系列旗艦將會支援自家的WiFi 6+技術與這次發表會亮相的WiFi 6+路由器。

 

綜合近期傳聞，華為P40系列將會有多款機種，這包括P40、P40 Pro以及代號為代號為ELS-AN10 的P40 Pro Premium版本，依照華為與保時捷（Porsche DESIGN）雙方的合約來看，今年還是會有保時捷版本。

在產品設計方面，旗艦款的華為P40 Pro正面將採用6.7吋雙曲面螢幕設計，左上方會打孔放入自拍鏡頭，背後將有五鏡頭模組，連同補光燈在一起，排列上會有點像是東方用戶熟悉的麻將當中的「六筒」，拍攝上面將會有類似三星Galaxy S20 Ultra潛望式變焦鏡頭的配置，並且很有可能將主相機拍攝畫素提升到5200萬畫素，採用的是1/1.3吋的SONY IMX 700感光元件。

為了達到高進光量、低噪點，預期將持續延用Mate 30系列的RYYB陣列解決方案，不過記者實測，該解決方案有色偏的問題，現在就看全新的華為麒麟990 5G處理器是否能更進一步解決演算法的問題了。 

傳聞預期將在MWC 2020期間亮相的華為麒麟990 5G處理器將採用全新7nm製程工藝，預期將是「2大2中4小」的配置，分別為兩顆2.86GHz的ARM Cortex-A76、兩顆2.36GHz的ARM Cortex-A76、四顆頻段為1.95GHz的ARM Cortex-A55組合而成，主要分別處理遊戲多工處理、影音拍攝運算處理、網頁瀏覽運算處理等使用需求，傳聞該處理器將支援NSA和SA雙模5G連網應用，與該處理器搭配的是主頻段高達700MHz的16核心GPU模組，另外還有採用BM3D降噪演算法的第五代ISP影像處理器。

其他方面，P40系列將支援藍牙5.1、NFC、無線快充、超級快充、反向充電以及螢幕指紋辨識，由於新機尚未上市，目前還無法確認華為的WiFi 6+路由器搭配P40系列的WiFi 6+模組帶來的傳輸效率是否比起三星、小米的WiFi 6解決方案還要好，但是可以確認的是，隨著新一代旗艦機來臨，這也代表5G、物聯網將於今年邁向新的應用。

華為P40系列原訂將於 2020年3月在法國巴黎發表，不過隨著來自中國武漢的新冠肺炎延燒，中國當地生產線停擺、各國防疫等級逐日提升的前提下，這場發表會是否改為線上舉辦、或者延期舉辦，或許2月24日(明天)晚上的發表會上，將會有相關解答。

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