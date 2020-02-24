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Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google澄清學校有控制權

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▲新墨西哥州檢察長包德拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲新墨西哥州檢察長包德拉斯（Hector Balderas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據《The Verge》報導，美國新墨西哥州檢察長包德拉斯（Hector Balderas）日前起訴Google，涉嫌透過該公司的G Suite for Education平台向學校提供的免費Chromebook，收集學生個人訊息且侵犯隱私權。

Google的Google for Education服務，是將Chromebook筆記型電腦與免費或低價的G Suite教育軟體組合一起出售給世界各地的學校，軟體組合包括電子信箱和寫作工具。

助理檢察長麥克馬思（Brian McMath）表示，最近他的團隊和外部技術專家的測試發現，只要是拿到學校發的Chromebook的學生，他們的網頁瀏覽、地理位置、密碼等其他個人資訊都會傳送回Google。

在訴訟文件中，檢察長認為Google在收集數據前沒有徵求學生父母同意，已違反《兒童在線隱私保護法》。麥克馬思表示，雖然沒有證據證明Google濫用學生的個人訊息，但他擔心該公司可能會從這些數據中獲取商業利益。

Google發言人卡斯內達（Jose Castaneda）回應稱：「G Suite教育套件允許學校控制帳戶訪問許可權，並且在有必要時，學校要獲取家長的同意。」

實際上，負責監督美國兒童隱私保護法的聯邦貿易委員會（FTC）曾經表示過，學校在評估和購買教育軟體後，就等於同意了使用條款。

但是新墨西哥州總檢察長包德拉斯和另外約20個美國州的總檢察長督促聯邦貿易委員會重新考慮這一點，他們認為這給了Google等公司太多許可權，能在父母不知情的情況下追蹤13歲以下兒童。

2018年，包德拉斯就已起訴Google和其他一些科技公司，指控他們非法從為兒童製作的應用程式中收集數據，這些科技公司均否認有任何不當行為。該案仍在等待聯邦法官裁決。

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