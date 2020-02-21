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Android 11隱藏版手勢！Pixel手機獨家　「敲2下」快速啟動對應功能

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▲▼Google Pixel 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒在Andriod 11的程式碼內發現Pixel手機獨家的新手勢「Columbus」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Google昨（20）日發布了首個Android 11開發者預覽版，外媒《XDA Developers》發現，除了有公開的更新內容外，程式碼內也有許多隱藏版新功能，其中一項就是替Pixel手機添增的一個名為「哥倫布」（Columbus）的神秘手勢，能透過「敲擊」手機背蓋2下來迅速開啟相對應的快捷功能。

據報導，此新功能是僅為Pixel手機而設計的，病不適用於所有Android 11設備，因為「Columbus」功能的開頭連結使用的是Pixel系列獨家的「com.google」，而非Android系統通用的「com.android」。

而與同為手勢功能的Active Edge和Motion Sense相比，Columbus手勢有趣之處在於，其無須加裝任何特殊硬體，僅需手機本身就裝載的陀螺儀加速度計即可偵測來自手機背蓋的力量回饋。《XDA Developers》實測，該功能不僅可用於Pixel 2 XL上，即便裝上原廠保護殼同樣可以啟動成功。

《XDA Developers》目前已確定Columbus手勢可作為以下功能的快捷：關閉計時器、啟動相機、啟動Google Assistant、播放/暫停音樂或影音、收合狀態列、使來電靜音、暫停鬧鐘、取消固定通知，及執行「用戶設定的操作」。

此外，為防止用戶誤觸，Google還為其添增了局部限制，系統會自動考慮包括相機可見性、充電狀態及鍵盤使用等因素，決定是否觸發。

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