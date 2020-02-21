廣告太干擾被下架！　Google Play大砍數百款App...獵豹移動屢屢違規　　

▲Google Play商店常淪為有心人士犯罪平台。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

Google Play是一個非常開放的平台，雖然這對用戶和應用程序開發者來說是一件好事，但卻難免遭有心人透過惡意軟體或廣告來盜取個資或非法營利。為了阻止使用者受到侵害，Google宣布已從Google Play商店刪除了近600個應用程式，並禁止它們在廣告獲利平台中使用，因為它們屢次違反Google的干擾性廣告政策。

根據《BuzzFeed News》報導，大多數違規的App是由中國大陸、印度和新加坡的開發人員開發的，大多是針對說英語的用戶。在最近的一波禁令中，屢次犯規的是知名的獵豹移動（Cheetah Mobile），Google已經在Google Play商店中將其40多種應用程式撤出。

Google廣告策略，要求廣告顯示方式應避免造成使用者無意間點閱廣告，插頁式廣告只能顯示在本身所屬的應用程式中，如果App會顯示插頁式廣告或其他干擾正常使用行為的廣告，這些廣告必須設置關閉選項，讓使用者能夠輕鬆關閉廣告而不損及任何權益。

Google廣告流量產品經理比约克（Per Bjorke）表示，已開發一種新的機器學習法，來檢測應用程式是否違反廣告政策，這有助分析所有應用程式，並確定開發人員和發布者是否重複犯規。

Google表示，公司會繼續研發新技術，已檢測或阻止廣告欺詐罪的威脅，並研擬更多平台政策，以確保用戶和廣告商免受有心人士的影響。