教壞囝仔大小！父母放任小孩攀爬「龍騰斷橋」古蹟拍照　苗栗縣府回應了

▲苗栗縣知名景點龍騰斷橋，日前有民眾帶小孩攀爬並拍照，全部過程被拍下PO網，引發民眾熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣知名景點「龍騰斷橋」，日前發生父母帶小孩攀爬拍照事件，全部過程被1名林姓民眾拍下PO網引發熱議；不少網友紛紛表示怎會有這樣的父母，苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，龍騰斷橋為縣定古蹟，若有遭破壞情形，可處6個月至5年以下有期徒刑，得併科50萬至2千萬元以下罰金。

林姓民眾表示，日前和友人到知名景點「龍騰斷橋」遊玩時，看見有幾個小朋友不顧危險的攀爬古蹟，沒想到小朋友的家人還在一旁幫忙拍照，絲毫沒有感到行為不當；林男就把這畫面PO上網路社團，立刻引發網友議論紛紛，有網友表示「這父母是怎麼了」、「父母應該加重刑責」、「掉下來又要怪政府」、「白目父母」，全都認為是父母「教壞囝仔大小」！

▲現場民眾輪流攀爬古蹟拍照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，龍騰斷橋為縣定古蹟，受「文化資產保存法」規範與保護，若有遭破壞情形，行為人將有刑責，依文資法第103條規定，損壞古蹟可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2千萬元以下罰金。

林彥甫強調，現場已經立有告示牌，民眾不顧告示還恣意攀爬實在不可取，雖說未看到斷橋有明顯遭到破壞，縣府將派員仔細勘察，並在明顯處設立告示牌；若發現斷橋因民眾攀爬的行為出現損傷，文觀局也會報警依法嚴懲。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►影／笨賊潛豬舍偷80年歷史老豬槽 三輪車撐不住「百公斤重」車頭翹起狠砸自己頭