府城春節期間強化古蹟防災搶救演練　黃偉哲：居安思危保護古蹟

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於春節將近，2019年4月16日凌晨法國巴黎聖母院及10月31日日本沖繩縣那霸市首里城大火，許多珍貴的古蹟及歷史文化遺物付之一炬，放眼全台灣大大小小古蹟加起來有941處，為了維護珍貴文物，台南市消防局於3日上午10時許，在台南孔廟辦理春節期間古蹟防災搶救演練。

台南市長黃偉哲詞說，今天在孔廟做一個重要古蹟的消防演練，那主要是因為天乾物燥，在冬天的時候是乾季，所以很容易火災發生頻繁。第二個很多古蹟都是動輒上百年、2百年、3百年的歷史，所以他們的過去都是木造的，以現代的標準來看，是沒有符合消防安全的標準。所以一旦發生火災和天然災害的話，古蹟就特別容易受到損傷。數百年的巴黎聖母院聖母院，以及這個在琉球的這個首里城，在裝潢的時候，一個不小心結果失火，那百年千年古蹟就付之一炬，這是令人非常扼腕的事情。

黃偉哲說，見微知著，他山之石，可以攻錯，我們當然看到別人發生這種事情，我們自己當然要仔細謹慎的面對，尤其台南是古都，古蹟特別多，因此古蹟的消防安全我們也要做演練，藉著這個機會，一方面讓消防弟兄，一方面讓其他各大宮廟的主委能夠了解說，碰到古蹟失火的時候，第一個時間一定要自救，那消防局消防人員一定是第二時間才到達，因此我們覺得這部分加強古蹟的消防安全，實在是有其必要性。

消防局指出，事先有計畫性針對古蹟、歷史建築檢討防火安全、救災人車部署、搶救動線及文物防護等防救災作為預訂計畫，當火災發生時，針對場所特性進行搶救，將歷史文物因災害搶救影響減少至最低。這次防災演練模擬孔廟園區內疑因修護施工不慎於大成殿發生火災，明倫堂自主性防災設備啟動防護，防火熱感知器發出聲響，地上型放水槍偵測到火源後，進行自動射水防護。

古蹟在施工中真實情境，演練著重古蹟管理人員於災害發生時，啟動自衛消防編組迅速疏散遊客與文物搶救。此系統配置最遠能偵測到60公尺外火焰的紅外線火焰探測器，於偵測古蹟附近有火源產生時，即可開啟室外放水槍噴灑水幕避免延燒，以防護古蹟文資重點區域，消防人員到達現場立即執行人命搜救、滅火攻擊、傷患救護、文物古蹟防護及指揮幕僚作業以防護珍貴的古蹟。

黃偉哲市長強調，春節將近，「多一分防災準備，少一分災害損失，消防用心，民眾安心」。希望透過平時演練之效果，一方面灌輸古蹟之所有人、使用人或管理人能有正確防火及防災之觀念，另一方面藉以加強消防人員火場應變搶救之能力，台南市古蹟歷史建築遍布，豐富的歷史古蹟建築與深厚的文化底蘊是台南市的驕傲，台南市領先全國執行文化古蹟防災，建立古蹟防災體系，提升古蹟整體防災能力，以避免發生火災造成不可回復之破壞性損害，使古蹟能達永續保存之重要目的。