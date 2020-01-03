　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

府城春節期間強化古蹟防災搶救演練　黃偉哲：居安思危保護古蹟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於春節將近，2019年4月16日凌晨法國巴黎聖母院及10月31日日本沖繩縣那霸市首里城大火，許多珍貴的古蹟及歷史文化遺物付之一炬，放眼全台灣大大小小古蹟加起來有941處，為了維護珍貴文物，台南市消防局於3日上午10時許，在台南孔廟辦理春節期間古蹟防災搶救演練。

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲詞說，今天在孔廟做一個重要古蹟的消防演練，那主要是因為天乾物燥，在冬天的時候是乾季，所以很容易火災發生頻繁。第二個很多古蹟都是動輒上百年、2百年、3百年的歷史，所以他們的過去都是木造的，以現代的標準來看，是沒有符合消防安全的標準。所以一旦發生火災和天然災害的話，古蹟就特別容易受到損傷。數百年的巴黎聖母院聖母院，以及這個在琉球的這個首里城，在裝潢的時候，一個不小心結果失火，那百年千年古蹟就付之一炬，這是令人非常扼腕的事情。

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，見微知著，他山之石，可以攻錯，我們當然看到別人發生這種事情，我們自己當然要仔細謹慎的面對，尤其台南是古都，古蹟特別多，因此古蹟的消防安全我們也要做演練，藉著這個機會，一方面讓消防弟兄，一方面讓其他各大宮廟的主委能夠了解說，碰到古蹟失火的時候，第一個時間一定要自救，那消防局消防人員一定是第二時間才到達，因此我們覺得這部分加強古蹟的消防安全，實在是有其必要性。

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，事先有計畫性針對古蹟、歷史建築檢討防火安全、救災人車部署、搶救動線及文物防護等防救災作為預訂計畫，當火災發生時，針對場所特性進行搶救，將歷史文物因災害搶救影響減少至最低。這次防災演練模擬孔廟園區內疑因修護施工不慎於大成殿發生火災，明倫堂自主性防災設備啟動防護，防火熱感知器發出聲響，地上型放水槍偵測到火源後，進行自動射水防護。

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

古蹟在施工中真實情境，演練著重古蹟管理人員於災害發生時，啟動自衛消防編組迅速疏散遊客與文物搶救。此系統配置最遠能偵測到60公尺外火焰的紅外線火焰探測器，於偵測古蹟附近有火源產生時，即可開啟室外放水槍噴灑水幕避免延燒，以防護古蹟文資重點區域，消防人員到達現場立即執行人命搜救、滅火攻擊、傷患救護、文物古蹟防護及指揮幕僚作業以防護珍貴的古蹟。

▲為了維護珍貴文物，台南市消防局在台南孔廟，辦理春節期間古蹟防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，春節將近，「多一分防災準備，少一分災害損失，消防用心，民眾安心」。希望透過平時演練之效果，一方面灌輸古蹟之所有人、使用人或管理人能有正確防火及防災之觀念，另一方面藉以加強消防人員火場應變搶救之能力，台南市古蹟歷史建築遍布，豐富的歷史古蹟建築與深厚的文化底蘊是台南市的驕傲，台南市領先全國執行文化古蹟防災，建立古蹟防災體系，提升古蹟整體防災能力，以避免發生火災造成不可回復之破壞性損害，使古蹟能達永續保存之重要目的。

ET快訊
2020年最有機會脫單的4個星座！戀愛運旺翻了
快訊／台中拖板車、貨車翻覆！1男1女當場慘死
總士官長韓正宏「不追晉」原頒干城勳章　蔡英文要求破格頒雲麾勳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北青農陳忠慶、戴文祥、李當期　榮獲第五屆百大青農殊榮

法鼓山「悟寶兒童營」1月起跑　23據點陪孩子練靜心

府城春節期間強化古蹟防災搶救演練　黃偉哲：居安思危保護古蹟

新北市勞工局提醒　基本工資1月1日起調高

漁船深夜擱淺台東岸際　海巡協助救援脫困

跳脫傳統結合環保　2020台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」推7大主題

維護選舉、春節交通順暢　台中市1／6起實施2階段道路禁挖

年節將至寒冬送暖　雲林虎尾代表會發贈千包白米

木瓜田栽種薄荷當植被　清涼氣味…讓人很療癒

大貨車閃來車「右側前後輪卡溝」玉警指揮怪手花1小時解困

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

新北青農陳忠慶、戴文祥、李當期　榮獲第五屆百大青農殊榮

法鼓山「悟寶兒童營」1月起跑　23據點陪孩子練靜心

府城春節期間強化古蹟防災搶救演練　黃偉哲：居安思危保護古蹟

新北市勞工局提醒　基本工資1月1日起調高

漁船深夜擱淺台東岸際　海巡協助救援脫困

跳脫傳統結合環保　2020台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」推7大主題

維護選舉、春節交通順暢　台中市1／6起實施2階段道路禁挖

年節將至寒冬送暖　雲林虎尾代表會發贈千包白米

木瓜田栽種薄荷當植被　清涼氣味…讓人很療癒

大貨車閃來車「右側前後輪卡溝」玉警指揮怪手花1小時解困

張書豪被逼「背香奈兒包」…網比對驚喊「是歐陽妮妮的」！　閃瞎邵雨薇：送墨鏡

爆米花／2度選秀落選　黃欽智幫陳韋霖強化身體再拼一次

中職／無意帶6搶1　洪一中：我不是唯一人選

2020元旦寶寶誕生！全球添40萬貝比　印度占17%居第一

百貨、飯店加持博愛明誠商圈　中古屋行情直逼新案價

趁狗睡覺惡作劇　發現牠「黑色鈕扣鼻」竟然是Q彈軟糖！

台南水萍塭公園競選旗幟被燒燬　林俊憲籲共同嚇阻選舉暴力

跨海救人！新光醫院「帛琉跨國轉診」破3千人　心血管疾病最多！

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下令空襲巴格達機場　中東緊張局勢升溫

貧苦出身…伊朗「影子領袖」蘇萊曼尼手握重權　曾嗆川普：賭場水準

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

地方熱門新聞

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

主人猝死在床　忠犬小黑伴屍堅守

即／威力彩3.4億一注獨得　獎落新北

黑鷹駕駛葉建儀殉職　妻子淚崩：兒女還不知道

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

新住民阮氏紅祝　種苦瓜撐生活大計

保護警察新利器上身

木瓜田種薄荷當植被　讓人很療癒

貨車閃來車不慎「卡溝」玉警指揮怪手解困

台南就業中心年前10場徵才

東部幹線對號車預訂　9小時秒殺近44萬張票

蔡育輝推出南部唯一12米「競選戰車」

特教頒獎熱鬧登場

新竹市政府與UNIQLO跨界合作

更多熱門

相關新聞

台中市1／6起實施2階段道路禁挖

台中市1／6起實施2階段道路禁挖

為因應即將到來的總統副總統及立委選舉，以及農曆春節假期，台中市政府將在6日至12日、19日至隔月8日，實施2階段道路禁挖。建設局表示，禁挖期間，除緊急搶修工程及必要道路養護刨封作業，全市各道路範圍都禁止挖掘施工。

黃偉哲：與洪將軍有一面之緣難過不捨！

黃偉哲：與洪將軍有一面之緣難過不捨！

信義區現「樂高廟會」民眾好high

信義區現「樂高廟會」民眾好high

市長黃偉哲偕同民代視察工程品質

市長黃偉哲偕同民代視察工程品質

訪黃偉哲：期待台南成移居者「宜居」城市

訪黃偉哲：期待台南成移居者「宜居」城市

關鍵字：

府城春節古蹟防災搶救演練黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面