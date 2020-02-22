笨賊潛豬舍偷80年歷史老豬槽　三輪車撐不住「百公斤重」車頭翹起狠砸自己頭

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名劉姓養豬戶，豬圈裡頭100斤重（石製品）放豬飼料的豬槽被小偷盯上，20日晚間11點多，小偷騎三輪車來偷，先偷了1個後，要放第2個結果太重，三輪車翹頭打到小偷這才讓他打消念頭，只偷了1個；休息了4個小時，21清晨5點，再來偷第2個得手離開。

▲男（紅圈處）半夜潛入豬舍要偷百斤重的飼料容器，未料因容器太重，導致三輪車翹頭，狠砸竊嫌的頭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉姓養豬戶表示，這個裝放飼料的容器，已經使用了3代近80年歷史，因為以前飼養豬隻放置飼料都是以石頭作的石槽為主，非常具有歷史意義，也因為是石頭作的，所以各個石槽都重達百斤以上，竊嫌為了偷這重達百斤的石槽，還特別騎三輪車前來載運，全部犯案的過程都被監視器拍下，被轉ＰＯ到網路社團。

▲這重達百斤的石槽，歷經劉家3代，有著近80年的歷史。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊姓男子表示，監視器清楚拍攝到竊嫌身影，第1次前來偷竊是在20日晚間11時許，看到竊嫌1個人費盡力氣將石槽一點一點的搬上車，正準備偷取第2個時，因為實在是太重了，三輪車承受不住重量，車頭竟往上翹起，狠狠的把竊賊的頭Ｋ了一下，才暫時先行離去，在休息了4小時後，21日凌晨5時許又來把第2個偷走；連劉姓飼主看到這畫面也忍不住笑了出來。警方表示，透過監視器畫面已經掌握對象，目前正全力追緝竊嫌中。

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