　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

笨賊潛豬舍偷80年歷史老豬槽　三輪車撐不住「百公斤重」車頭翹起狠砸自己頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名劉姓養豬戶，豬圈裡頭100斤重（石製品）放豬飼料的豬槽被小偷盯上，20日晚間11點多，小偷騎三輪車來偷，先偷了1個後，要放第2個結果太重，三輪車翹頭打到小偷這才讓他打消念頭，只偷了1個；休息了4個小時，21清晨5點，再來偷第2個得手離開。

▲1名男子半夜潛入豬舍要偷百斤重的飼料容器，未料因容器太重，導致三輪車翹頭，狠砸竊嫌的頭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男（紅圈處）半夜潛入豬舍要偷百斤重的飼料容器，未料因容器太重，導致三輪車翹頭，狠砸竊嫌的頭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉姓養豬戶表示，這個裝放飼料的容器，已經使用了3代近80年歷史，因為以前飼養豬隻放置飼料都是以石頭作的石槽為主，非常具有歷史意義，也因為是石頭作的，所以各個石槽都重達百斤以上，竊嫌為了偷這重達百斤的石槽，還特別騎三輪車前來載運，全部犯案的過程都被監視器拍下，被轉ＰＯ到網路社團。

▲這重達百斤的石槽，歷經劉家3代，有著近80年的歷史。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這重達百斤的石槽，歷經劉家3代，有著近80年的歷史。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊姓男子表示，監視器清楚拍攝到竊嫌身影，第1次前來偷竊是在20日晚間11時許，看到竊嫌1個人費盡力氣將石槽一點一點的搬上車，正準備偷取第2個時，因為實在是太重了，三輪車承受不住重量，車頭竟往上翹起，狠狠的把竊賊的頭Ｋ了一下，才暫時先行離去，在休息了4小時後，21日凌晨5時許又來把第2個偷走；連劉姓飼主看到這畫面也忍不住笑了出來。警方表示，透過監視器畫面已經掌握對象，目前正全力追緝竊嫌中。

►生火了！連我媽都用到發光

►苗栗縣山地管制全面解除　入山免辦許可證！部分登山路線仍要入園證




ET快訊
南韓男陳屍家中被發現　屍檢竟驗出新冠病毒陽性..成境內第3例
男國道爬出變形車體求救爆頭慘死！肇逃車主落網辯：什麼都不知道
鑽石公主號返台19人一採結果出爐！二採今晚23:30進行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不想成為你的負擔…罹癌女準備跳進新店溪！老公淚崩喊話：我會永遠陪妳

高雄男酒後出現幻覺「我家有鬼！」　警下秒轉職「趕鬼師公」

國中生玩足球框慘遭壓斷鼻樑　台東女警百米衝刺解救

快訊／男爬出變形車體求救…爆頭慘死國道！肇逃車主落網辯：我什麼都不知道

人妻嬌怨「學長」7次都不戴！他猛回：學妹配合度好　夫一看鹹濕對話氣炸

台東市鐵皮倉庫火災！現場黑煙衝天　警消撲滅火勢無人傷亡

笨賊潛豬舍偷80年歷史老豬槽　三輪車撐不住「百公斤重」車頭翹起狠砸自己頭

台南漁村槍案／黑衣槍手身影曝！「血腥100秒」連開6槍殺兄弟　從容離開再砸店

po臉書造謠「旗美有肺炎個案」！　男遭逮辯：提醒大家戴口罩…法官判免罰

男用豪宅掩護搞「德州撲克」　警政署直接動員抄掉新莊賭場

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

不想成為你的負擔…罹癌女準備跳進新店溪！老公淚崩喊話：我會永遠陪妳

高雄男酒後出現幻覺「我家有鬼！」　警下秒轉職「趕鬼師公」

國中生玩足球框慘遭壓斷鼻樑　台東女警百米衝刺解救

快訊／男爬出變形車體求救…爆頭慘死國道！肇逃車主落網辯：我什麼都不知道

人妻嬌怨「學長」7次都不戴！他猛回：學妹配合度好　夫一看鹹濕對話氣炸

台東市鐵皮倉庫火災！現場黑煙衝天　警消撲滅火勢無人傷亡

笨賊潛豬舍偷80年歷史老豬槽　三輪車撐不住「百公斤重」車頭翹起狠砸自己頭

台南漁村槍案／黑衣槍手身影曝！「血腥100秒」連開6槍殺兄弟　從容離開再砸店

po臉書造謠「旗美有肺炎個案」！　男遭逮辯：提醒大家戴口罩…法官判免罰

男用豪宅掩護搞「德州撲克」　警政署直接動員抄掉新莊賭場

高中木聯／選秀大物林子豪開轟　預約對決穀保雙投

姪子變性太美了！愛上姑丈寧當小三　甚至迷倒生父被強吻

免疫力太強也GG！急診醫曝「內訌自傷」慘下場…推這8點達到平衡

快幫本汪吹毛毛！「皺眉鬆獅寶」堅持抱洗衣機　美容師笑翻：有夠懶

2孩失蹤竟再婚！她迷「末日邪教」恐嚇前夫別阻撓：有天使幫我收屍

大專足聯／中國男籃國家隊體能教練執教文化　招生不足仍堅持帶心

不斷更新／義大利出現第2起死亡案例　伊朗增10例確診「1人已病逝」

白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

不想成為你的負擔…罹癌女準備跳進新店溪！老公淚崩喊話：我會永遠陪妳

今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

即／烤殺22歲按摩妹　冷血大叔中壢落網

北市國中女亂傳「肺炎死百人」下場慘了

消防員妻偷吃豬肉販！每周一必開啪　老公崩潰錄音

台南漁村槍案　死者姊悲曝三角情仇

即／國光客運輾過　路人爆頭慘死

支付14天全薪！白牌司機妹工廠預防性停工

千萬法拉利遭狠砸！車主淡定不報警

男子爬出變形車體求救　慘死國道

小姊妹「躲家暴」蝸居木板房　棉被裹妹屍發臭

即／第一輛救護車駛出　19人分送醫院

黑衣槍手身影曝！「血腥100秒」連開6槍

遭路燈電擊…腦損開吃蠟筆！獲國賠1761萬

更多熱門

相關新聞

嫌生意差　台主「磁吸」藍牙耳機

嫌生意差　台主「磁吸」藍牙耳機

連姓男子因為自己經營的「夾娃娃機」生意不好，竟然異想天開，用強力磁鐵竊取其他機台的藍芽耳機，先前遭士林地院判處拘役20日，沒想到去年12月間又再犯，結果被警方逮個正著，本月被基隆地院法官依竊盜罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元，全案仍可上訴。

12.9萬買「電動三輪露營車」

12.9萬買「電動三輪露營車」

8條通緝逃亡仍狂偷！連犯5起得手30萬

8條通緝逃亡仍狂偷！連犯5起得手30萬

闖憲兵隊偷電纜線　慣竊密謀再犯案遭逮

闖憲兵隊偷電纜線　慣竊密謀再犯案遭逮

大人騎小車逛街　警破獲竊車案

大人騎小車逛街　警破獲竊車案

關鍵字：

竊盜豬舍三輪車

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

吳兆絃帥爸曝光！

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面