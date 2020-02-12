專挑高難度！105m頂樓攀降竊大樓　「猛毒蜘蛛人」栽起底...精銳特戰退伍

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市近期出現大樓慣竊，而且他都挑選高樓層的住戶來行竊，警方發現這名竊賊的作案手法都是從樓頂往下攀爬進入民宅偷竊，所以私下稱他為「猛毒蜘蛛人」，不過現在他落網了，員警才知道為何他的身手會這麼好，原來他是陸軍航特特戰部隊退伍，也是台灣國軍四大特種部隊之一，被稱為「精銳中的精銳」。

▲陸軍航空特戰部隊退伍的鄭姓男子變成竊賊，被警方稱為「猛毒蜘蛛人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在今年春節期間，高雄市苓雅區一棟社區大樓住宅傳出竊案，住戶損失十幾萬元的紅包錢，而且過年期間不只是這一起，算一算總共有5起，而且都是從鐵窗進入，同時被竊的住戶都是高樓層，經過研判之後才發現，這名竊賊的手法都是從樓頂往下攀爬，從鐵窗進入，因為住戶一般比較會認為高樓層比較不容易被侵入，所以鐵窗不會鎖，也造成了這名竊賊容易進入，也因爲這種竊盜手法，所以被警方稱為「猛毒蜘蛛人」。

▲陸軍航空特戰部隊退伍的鄭姓男子變成竊賊，被警方稱為「猛毒蜘蛛人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過爬多了，也是會出事！警方調閱監視器，鎖定一名43歲的鄭姓男子，就在過完年後拿著搜索票登門抓人，鄭姓男子完全沒有想到，所以藏在房間內的贓物一一被清理出來，讓他無法狡辯，其實這名竊賊是從國軍四大特種部隊，被稱為精銳中的精銳，陸軍航空特戰部隊退伍，所以才會如此敏捷，但是就在退伍之後，大約7年前經商失敗，他才走上了竊盜這一路。

▲陸軍航空特戰部隊退伍的鄭姓男子變成竊賊，被警方稱為「猛毒蜘蛛人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）