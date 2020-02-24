蘋果禁書熱賣！　德國App Store離職經理新書擠入亞馬遜熱銷榜

▲蘋果前經理Tom Sadowski的《App Store Confidential》登上亞馬遜暢銷排行榜。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果日前試圖阻止德國App Store前經理Tom Sadowski發行新書《App Store Confidential》，果不其然引發了史翠珊效應（Streisand effect, 意指試圖控制、阻止公眾了解某些內容或壓制特定的訊息，結果適得其反，反而使更多人想去了解）。《App Store Confidential》在亞馬遜的德國暢銷書排行榜中，排名第二。

外媒上週大肆報導，反而為該書做了免費宣傳，出版商表示，首批印刷版4,000冊銷售良好，於是第二版印刷。同時，它也是亞馬遜在「政治參考」類別中排名全球第一的暢銷書。

儘管蘋果指控此書揭露了公司機密，但眾多評論家指出，書中的內容多描述一些明顯的商業手法，且並沒有深入洩漏蘋果機密的問題。

據外媒報導，書中除了簡短介紹庫克（Tim Cook）到柏林的訪問以及有關應用程式開發人員應如何將產品推銷給蘋果的技巧之外，這本書幾乎沒有透露這家市值1.4兆美元的公司的業務細節或者任何會議上的細節。

▲亞馬遜網站上，《App Store Confidential》銷售良好。（圖／亞馬遜）

《App Store Confidential》目前在亞馬遜上售價13.66美元（約新台幣417元），且已經掛上橘色的「#1 Best Seller」標籤，顯示還有貨量可供應，但仍僅以德文發行。



＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

►蘋果要求禁止離職經理出書 出版商與作者否認「洩漏商業機密」不理會

►拒付30%「蘋果稅」！YouTube TV下月起不再支援App Store訂閱

►果粉狂砸錢！App Store元旦營收破百億 創單日新高