蘋果要求禁止離職經理出書　出版商與作者否認「洩漏商業機密」不理會

▲蘋果前經理出版一本新書《App Store Confidential》，遭Apple指控洩漏商業機密。（圖／取自網路）

記者謝仁傑／綜合報導

根據9TO5Mac報導，蘋果已經向一本新書《App Store Confidential》的作者和出版商發出警告，試圖阻止他們發佈新書，因為蘋果聲稱前經理洩露了商業秘密。

這本德文書昨天以電子書和平裝本出版，蘋果公司正試圖採取行動，反對該書出版。蘋果公司表示，該書作者是蘋果的德國分公司前任經理Tom Sadowski，書裡透露「具有重大經濟價值」的商業秘密，嚴重違反了聘僱合約內容。

蘋果寄給Tom Sadowski和出版商律師信中，要求停止出書以及必須回收目前已流通的所有書籍和副本，且銷毀所有書籍手稿。

然而出版商和作者對此並不理會。Tom Sadowski於去年11月卸任，曾領導App Store的德國業務，他否認在書中透露蘋果的商業機密一說。

外媒報導，Tom Sadowski這本書的內容除了講述個人經歷，只透露了一些明顯的現象，像是應用程式必須豐富用戶、應用程式必須將用戶轉換為付費客戶等方式。總體而言，這本書沒有什麼深入的業務分析。

不過當此消息一出，似乎更可能促進該書的銷售，目前該書仍在亞馬遜出售，僅以德文發行，平裝版的售價為18.59美元（約新台幣562元）。



＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....