從大陸帶香腸到台北港被抓…不服挨罰20萬！旅居美國30年男辯：已淡忘中文

▲邱男日前攜妻小從大陸搭客輪返台時，未依規定申報即攜帶香腸及蘋果入境台北港，遭裁罰20萬元。（示意圖／記者曾俊豪攝）

記者徐愷昕／基隆報導

邱男日前從大陸搭客輪返台時未先主動申報檢疫，逕自攜帶了香腸及蘋果總計1.4公斤入境台北港，經查屬實，他被依違反動物傳染病防治條例法裁罰20萬元。邱男不服提行政訴訟，辯稱事先完全不知情行李遭友人放東西，另稱因自己移居美多年，中文字已淡忘，不了解台灣法規才會犯下錯誤。審理時法官認為，入境區中英文標示清楚，邱男應能看懂內容，判他敗訴。全案仍可上訴。

▲邱男日前攜妻小從大陸搭客輪返台時，未依規定申報即攜帶香腸及蘋果入境台北港，遭裁罰20萬元。（圖／記者楊佳穎攝）

長期移居美國的邱男2019年2月帶妻兒去大陸訪友，返美前夕因妻兒從未到過台灣，也從未搭過海峽號，因此決定從大陸平潭搭船入境台北港，讓妻兒來台走走。怎料，入境時邱男竟未依規定事先申報，攜帶香腸1袋（0.89公斤）、蘋果3 顆（0.51公斤），經查獲，他當場被依違反動物傳染病防治條例法裁罰20萬元。事後，邱男不服，提起行政訴訟。

法庭上邱男辯稱自己移民美國長達31年之久，對於台灣法令及相關檢疫規定都不熟悉，在美國也未見過相關報導，至於被查獲的香腸及蘋果，是朋友逕自塞進他7歲小孩行李中的，整個過程中他都不知情，況且他們乘船當日海象不佳，航行時間長達4.5小時，多數乘客都在暈船嘔吐，大廳吵雜情下他也沒有聽到船內任何相關廣播，對於入境未申請檢疫，不是故意也不是過失，依法不應裁罰。

邱男再稱，因自己居住在美國32年，長期使用英文下中文文字已淡忘，口說也不流暢，在這樣情況下並不是故意不申報，又他認為自己是初犯，被查獲數量也不是很大量卻遭罰20萬，有違比例原則。

▲▼因應非洲豬瘟，各入境區皆有架設詳細檢疫標示。（示意圖／記者曾俊豪攝）

基隆地院審理時認為，非洲豬瘟爆發至今傳播率驚人，目前大陸並無有效控制手段，豬隻感染致死率100%，一旦傳染病不慎入侵台灣，後果不容小覷，故本應嚴格依法裁處，又行政院已修法，針對初犯僅先開罰20萬，而非直接開罰100萬，已有通融。而台灣入境區也都貼滿中、英防疫相關宣導標誌，現場也有多名工作人員持麥克風進行說明宣導，質疑邱男怎麼會完全沒有聽到相關資訊。

法官表示，邱男入境時本應查驗確認自身及子女身上有無攜代違禁品，如有確認先丟除，即可免遭裁罰，對此認為邱男主觀上仍存在未注意的過失情形，審結判邱男敗訴。全案仍可上訴。

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