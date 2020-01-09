App Store賺很大！元旦一天消費就破百億　創單日新高

▲蘋果發布服務業務數據年報。（圖／取自Apple Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

隨著蘋果推出Apple Music、Apple TV+及Apple Arcade等新服務，該公司營收動能也逐漸從硬體裝置轉向服務，而作為蘋果最初構建iOS生態的根基，旗下應用程式商店App Store光是今年元旦一日就賺進3.86億美元（約新台幣115.7億元），較去年成長20%，寫下新單日紀錄。

蘋果稍早發布新聞稿指出，App Store的每周到訪人次超過5億，自2008年年成立App Store至今，開發者的獲利已超過1,550億美元，單單去年營收就達總額的四分之一。其中，App Store使用者光是在聖誕夜和新年夜期間就創下14.2億美元的破紀錄消費，較去年同期增加了16%；單就2020年元旦一日，App Store就大賺3.86億美元，年增20%。

蘋果近來不斷衝刺服務業務，去年推出包括Apple News+、Apple TV+、Apple Arcade及Apple Card，進一步完整了蘋果生態系。Apple TV+是目前第一個也是唯一一個在100多個國家及地區即時推出的串流媒體服務；Apple Arcade上已有超過100款遊戲，而今年間，每個月都會有新的遊戲加入；Apple Music則提供了超過6千萬首歌曲；Apple News則已在美國、英國、加拿大和澳大利亞斬獲了超1億月度活躍用戶，較一年前的8500萬人增長近18%。蘋果並未進一步披露這些服務的具體訂閱和使用數據。

其他統計方面，Apple Podcast已在155個國家及地區上為聽眾提供超過80萬個節目內容；Apple Pay已經可用於全球150多個球場或活動賽事場地，以及紐約、倫敦、東京、上海、北京、莫斯科等大都會的大眾運輸系統；另外，已有超過75%的iCloud用戶使用了雙因素驗證（2fA）。

Apple Internet軟體和服務資深副總裁Eddy Cue表示，2019年為蘋果成立以來，推出各項服務規模最大的一年。「我們以無比的動力和感激之情為新的年代展開新局，以報答使用者對我們所有服務表現的支持熱情。我們也會持續不懈，彰顯世界各地最傑出創作者、影視人員、新聞工作者和開發者的努力成果。」

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