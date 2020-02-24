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「寄生夫」在外撩妹…她獨養3子女卻換來一句瘋查某！結婚40年崩潰：我要離婚

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

彰化1名女子不滿丈夫長期「寄生」在她身上，向法院訴請離婚。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化1名楊姓女子不滿與丈夫結婚超過40年、卻獨自扛起家中所有經濟，從3名子女到孫子、公公的生活開銷，都由她一人負責，甚至罹患重病時，丈夫都不聞不問，更到處拈花惹草，時常對她飆罵「瘋查某」，讓她實在忍無可忍，向法院訴請離婚。

楊女提到，婚後她以流動式攤車叫賣五金，獨力養育3名子女至成年，也會照料公公的生活起居，然而丈夫從來沒有要幫忙的意思，而這段結婚期間她曾罹患子宮肌瘤病症，甚至連醫療費用她都得自行支付，丈夫完全沒關心病情，但是丈夫生病時，她卻是細心照顧，丈夫就這樣「寄生」在她身上，讓她覺得力不從心。

這還沒完，楊女說丈夫都會把辛苦賺來的錢，拿去買香菸、檳榔，還會在外撩妹，而壓倒這段婚姻的最後一根稻草，是因為丈夫常常飆罵她「瘋查某」、「臭雞掰」、「幹你娘」，這些不雅字眼讓她難以忍受，甚至得了重度憂鬱症，決定訴請離婚。

對此，楊夫則不願離婚，直說「都這多大年紀，離婚不好」，認為楊女一切說法都是捏造的；3名子女則出面指稱，「爸爸沒有收入，所以沒有支出相關費用，即便有收入也沒有拿回家裡來用，他都顧他自己」、「不太有印象父親有照顧到什麼部分，對我而言，爸爸就是沒有家庭責任」，打臉楊夫說法。

法官認為，楊夫因為婚後工作不穩定，賺錢也未補貼家用，讓妻子獨立扛起家計，還會不時辱罵對方，甚至妻子生病也不關心，覺得楊女為此已經心灰意冷、失去愛意，又因為2人目前已經分房睡，認定感情趨於冷淡，已經沒有夫妻間互信、互諒、互愛的基礎，判准離婚，全案仍可上訴。


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