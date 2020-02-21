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黑絲襪女業務賣車賣到摩鐵收尾款！「夾娃娃2次」曖昧訊息露餡…正宮崩潰

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▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲正宮抓包丈夫外遇，小三竟是賣她老公汽車的女業務，甚至2度流產 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

林姓人妻因為丈夫買車與孫姓女業務成為好友，心疼對方遠嫁他鄉還離婚，不時會幫忙照顧孫的小孩，然而卻意外發現孫女竟私下與丈夫交往長達4年，互稱老公老婆，甚至2度進行人工流產手術。林女身心煎熬要求孫女賠償100萬元的精神賠償，案經台北地院審理，認為50萬元為適當。

林女與丈夫2013年結婚，原以為感情穩定，卻在2018年間發現丈夫行為有異，查看手機才驚覺事態嚴重，從「我愛你」、「我很想你」「我是在做小三，被別人背後指指點點」、「如果不想繼續談愛情，我提議一次見面做愛給妳1萬元」等曖昧訊息抓包外遇。林女得知後非常崩潰，起初是因為孫女離婚要獨自扶養小孩，覺得身為友人想幫忙照顧，但是一片真心卻換來絕情。

孫女指稱，她為了爭取賣車業績，利用林夫對她的好感，讓對方下訂車子，但是林夫因為不願支付購車尾款，才會決定要「前往汽車旅館討論」，否認曖昧，另外也承認曾進行人工流產手術，但是與林夫無關。然而林夫於開庭卻說，孫女流產與他有關，直接打臉孫的說法。

法官勘驗對話內容，得知孫女與林夫不但有親密合照，而對話內容字字句句都證明2人的確有親密交往關係，再審酌上方說詞，不採信孫的說法，認為此舉是推卸責任，孫確實侵害林的婚姻關係，經台北地院考量，判孫須賠50萬元，全案仍可上訴。


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