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妻越南機場「尿遁」90分鐘放生　人夫傻眼：我們才同居一週

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▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林男與阮女結婚，原本以為未來會很幸福，結果卻是以離婚收場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹林姓男子2018年1月間在越南與阮姓女子結婚，兩人僅來台同居一週，對方就以「父親病危」為由返鄉，還在機場「尿遁」將近90分鐘，他試圖找人幫忙聯繫，沒想到還是無法挽回這段婚姻，無奈之下決定訴請離婚，並找來前妻作證，最後獲得新竹地院法官裁准。

林男在判決書中主張，婚後阮女和他一起來台生活，結果只過了一週「新婚生活」，對方就說父親病危，兩人再度回到越南，「我們抵達胡志明市新山國際機場後，她假裝要上洗手間，接著就不見了，我當天等了一個半小時才透過電話聯繫上，她卻叫我回台灣，說是『不會再回來、也不會回家』，要我別去找她」，事後想想，妻子顯然就是惡意逃逸，這才決定提告。

而林男的前妻也到庭證稱，自己雖然不認識阮女，但在台灣見過一次面，「我知道的是，林男常為阮女飛越南，也都會給生活費」、「我聽說，他去那邊（越南），女方都讓他自己住，不會讓他回家」、「這個女生對他看起來一點感情都沒有，這樣的關係如果要生活一輩子，雙方都很痛苦」。

新竹地院法官認為，林男與阮女婚後僅同居一週就分離，女方也在電話中表明不願意返台繼續生活，之後就斷絕聯繫，考量到雙方已分居超過一年，夫妻倆感情日漸淡漠，且皆無維持婚姻之意，最後依法裁准兩人離婚，全案仍可上訴。

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