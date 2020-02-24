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薪水30萬！台灣醫界大老組防疫團救大陸　蔡正元爆「禁醫護出國內幕」

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▲▼配合中央防疫政策,台北榮民總醫院在急診室外設立戶外發燒篩檢站,第一線護理人員皆有配戴N95口罩甚至全套防護衣,院內感染,群聚感染,防疫,隔離。（圖／記者李毓康攝）

▲出國禁令消息曝光後，引來醫護抨擊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，醫事人員除非「申請核准」，否則一律不可出國，規定曝光引發一大票醫護反彈，很多人甚至一年前就排好休假、買完機票，如今禁令一下規劃全被打亂。對此，國民黨副秘書長蔡正元在臉書發表個人看法，現在台灣「只要想幫大陸一點忙，就會被罷凌。」

為了確保醫療人力充足，指揮中心指揮官陳時中下令「禁醫事人員出國」，詳細內容會在25日進行討論，會議後才會正式實施，限制對象以醫院人員為主，診所並不在範圍內。

請繼續往下閱讀...

蔡正元24日在臉書表示，台灣有醫界人才在企業贊助下，「籌組醫療關懷團」前往大陸救援，想替疫情盡一份心力，如今卻被指揮中心的一項新禁令阻攔，甚至連這群自願前往大陸幫忙的醫療團都被批「叛國」，「只要想幫大陸一點忙，就會被罷凌，只要多幫大陸講一句話，就會被攻擊。」

民進黨立委王定宇也針對「醫療關懷團」發表看法，近日網路上許多醫師群組流傳一則招募文，前往大陸10至14天，回台後隔離14天，「醫師30萬、護理15萬，地點未知。」他認為這樣的行為是在「台灣防疫醫療防線挖牆腳」，指揮中心會宣布禁止醫事人員出國，恐怕也是為了遏止這種「飼老鼠咬布袋」的事件發生。

台北書田診所醫師孔繁錦透露，先前他也有報名赴中醫療團，「後來被通知出團暫緩」，起初聯絡人說「報名很踴躍，都是為了愛台灣」，他還以為是自費、自假前往，就像台灣其他的國際醫療團，後來才得知有津貼，但他堅持不拿，不然就全數捐給病友團體，「現在我贊成防疫管制醫師出境，因為醫師本來就是特許行業」，背負著國人的期待與信任，應該更有覺悟和使命感。

醫療陣線方面，臺北市醫師職業工會指出，醫療人員並非不願意配合辦理，但政府應盡速公布施行範圍、時間，以及補償措施，並呼籲醫院應該「容許延後年休，讓醫護人員能夠保有充分休息的權益」，保障醫療人員的方式並非一聲「辛苦了」就帶過，醫療人員更在乎的是平時的勞動條件，與工作期間充分的保護措施，「我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙」。

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