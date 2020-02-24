對抗新冠肺炎　日政府：抑制患者增加速度極為重要

▲截至24日上午，日本確診數達838例（橫濱外海郵輪691例，日本本土147例），4人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／東京24日綜合外電報導

日本厚生勞動大臣加藤勝信今天談到武漢肺炎疫情時說，基於日本國內現況，盡可能地抑制患者增加的速度，「對抑制未來流行可說是極為重要的事」。

日本放送協會（NHK）報導，加藤在今天舉行的武漢肺炎政府專家會議上說，在盡可能地抑制患者增加速度的同時，也必須因應未來一旦發生大量患者增加的情況，盡速強化醫療服務提供體系。

他說，在抑制疫情流行的同時，目前也是必須為未來一旦出現大量患者做好準備，強化醫療服務提供體系的期間。

日本政府將基於專家意見，盡速制訂彙整提供民眾與企業相關資訊、預防疫情擴散對策，及強化醫療服務提供體系等具體對策的綜合性基本方針，預計在25日舉行的對策總部會議上完成。

▲日本厚生勞動大臣加藤勝信。（圖／達志影像／美聯社）

另外，日本產經新聞報導，加藤昨天在記者會談到日本國內武漢肺炎疫情狀況時說，雖然目前仍屬「國內發生初期」，但已是邁向「下一階段」的過渡期，有必要做好早期因應對策。

加藤表示，站在為防止疫情擴散而制定政府基本方針的立場來說，現階段最為重要的對策之一就是「防止群聚感染，降低疫情擴散」。

厚生勞動省官員指出，抑制患者增加的速度能「爭取時間」，他們會在今天舉行的專家會議中研議如何在這段時間強化醫療服務提供體系、降低流行高峰患者數的具體對策。

談到日本境內目前傳染情況，加藤說，雖然目前處於「國內發生初期」，但專家會議上也有人說可能邁向「下一階段」，現在正是過渡期。

根據日本過去對H1N1新型流感的疫情階段分類，首先是海外發生新型傳染病的「海外發生期」；接下來是日本境內出現可掌握傳染途徑患者的「國內發生初期」；之後是出現掌握不到傳染途徑患者的「國內感染期」；最後是漸漸沒有出現新增患者的「平靜期」。

不過，目前不知道日本政府對武漢肺炎的疫情階段分類。（譯者：黃名璽／核稿：蔡佳敏）