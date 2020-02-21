鑽石公主號包機返台　人民日報發文：盡快同意東航運送安排

▲鑽石公主號華航包機晚間返台。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／綜合報導

鑽石公主號包機晚間載著19名台籍旅客抵達桃園機場，就在飛機降落前，大陸官媒《人民日報》 再發文，呼籲民進黨當局盡快同意東方航空公司將滯留湖北的台胞運送回台。文中抨擊蔡英文與蘇貞昌「阻礙不在台灣這邊」的說法，認為兩人「顛倒黑白、倒打一耙的話術，稱得上教科書級別了。」

這篇評論在《人民日報》海外版的微信公眾號《港台腔》曝光。文中提到，來自台灣19個縣市的台胞已經在湖北苦等10多天，他們日前透過「陳情書」發出呼籲及聲聲懇切，提出質疑與要求，蔡英文和蘇貞昌都必須正視、回應。

評論要求蔡英文、蘇貞昌回答台胞在陳情書中的質疑之一：東航首批載運既已順利完成，為何後續安排卻被台方叫停？明明有東航運送的成功經驗，為何民進黨當局一定要堅持派華航來？

文章認為，半個多月前，東航已經運送首批247名滯鄂台胞返台，這些人如今已過了隔離期，一切如常。說明東航這次運送符合台灣方面提出的乘客「須排除已確診患者或有發燒症狀者」的要求。至於台方宣稱的「確診病例」，至今仍未對各界質疑作出任何說明。

此外，則是蔡英文要回答台胞在陳情書中質疑之二：台方所謂的121人優先名單是怎麼判定的？其他800多人怎麼辦？什麼時候可以返台？

文章指出，東航根據湖北方面的統計，2月6日向台灣提供979名完整乘客名單及具體運送安排，但台灣方面則在2月9日提出由華航接回的「121人名單」，而且一個航班只限200人。

▲滯留湖北小朋友致信蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

據陸方統計，目前滯留湖北的979名台胞中，慢性病患者近80人，60歲以上老人和不滿18歲少年兒童近400人。文章反問台灣當局究竟是以什麼標準選出其中121人，而淘汰其餘858人？

評論認為，蘇貞昌一句「我們的防疫量能有限」，蔡英文一句「我們畢竟要保護好目前在台灣生活的所有人」，露出了馬腳，「說明他們完全沒有把近千名滯鄂台胞的利益放在眼裡，根本就沒有想讓這些台胞回家。」

首批246名武漢返台台商結束14天隔離期後，湖北各地台商協會，今天20日公開轉送湖北979位台灣民眾給蔡總統的《陳情書》，呼籲「不要再堅持讓華航飛，讓我們早日回家！」表達急切的返家訴求。

對此，總統蔡英文回應，「計畫早就做好，名單都給了，飛機也準備好了，檢疫、防疫跟醫療照顧人員都隨時待命，隨時可以出發把國人接回來，希望中國方面，必須要瞭解到，並尊重我們對防疫跟整個疫情掌控，以及風險掌控的最嚴謹的態度。」

陸委會則強調，「總統、指揮官都已作說明，本會沒有進一步的補充。截至目前為止，海基會、陸委會已幫助協處1330人次滯留武漢民眾、台灣家屬的需求，並替19人滿足慢性病處方藥補充。」