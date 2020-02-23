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洗手皂與DIY課程超熱門　打造專屬「自己的隨身洗手皂」

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▲隨身洗手皂與DIY課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蕭玉如老師作的吉利造型手工皂很受喜歡（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因新冠肺炎疫情，許多市民朋友對自我健康管理越來越重視，積極落實「勤洗手」，也讓手工皂課程、手工皂夯起來。嘉義市社區大學手工皂講師張綺玲說，社大3-4月份會開新課，現在報名相當踴躍，「隨身洗手皂」更是夯；而嘉義救國團手工皂講師蕭玉如表示，準備要開的新課中除了手工皂製作外，還會提供自製乾洗手的方法，更方便大家勤洗手。

▲隨身洗手皂與DIY課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲隨身洗手皂與DIY課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市社區大學手工皂講師張綺玲表示，因為對新冠肺炎的警覺，過往學員以及其他老師的同學，都紛紛想要自製、訂購手工皂，「隨身洗手皂」更變成大家詢問度最高的，由於對衛生要求較高，因此對於個人專用的「隨身洗手皂」非常關注，隨身洗手皂就是把橢圓柱型的手工皂，放置在類似粉底條、唇膏的底座上，要用時簡單旋開、塗抹在手上，之後再收闔，肥皂不會弄濕、收納也更方便，這樣的巧思吸引不少學員想要擁有「自己的隨身洗手皂」。

▲隨身洗手皂與DIY課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲張綺玲老師的隨身洗手皂與DIY課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

張綺玲說，自己原本是護理師，鼓勵大家多洗手真的很重要，能夠把正確的健康管理概念融合在手工皂課程裡，大家一起健康、非常開心。張綺玲在社大手工皂的班無間斷地開了14年，而今年疫情與對環保的重視讓手工皂的課更是夯。

嘉義救國團手工皂講師蕭玉如也說，無論是課程或手工皂成品，大家的詢問度都很高，不少學員也紛紛來購買原料，DIY手工皂給最親愛的家人使用。蕭玉如說，現在天冷又要常洗手，對於手部皮膚負擔略大，因此也讓手工皂更夯，畢竟要常常用，就會想要成分與品質更好的產品。

蕭玉如說，勤洗手非常重要，但出門在外仍然會碰到不方便濕洗手的狀況，所以在新的手工皂課程中，她也準備將「乾洗手」課程納入，讓同學們製作比較滋潤的乾洗手，更方便的保持個人健康。蕭玉如建議，也可以稍為搞剛一點，把手工皂削成小薄片或刨成絲，帶在小盒子裡，使用時拿一點出來，這樣也非常方便。

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