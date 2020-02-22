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快訊／火刑烤殺22歲電眼按摩妹　冷血大叔逃逸5天中壢落網

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名蘇姓男子戀上22歲越南籍已婚黃姓按摩師，雙方發生感情及1萬5千元的金錢糾紛，17日凌晨蘇男提著2桶汽油到蘆洲的養生按摩館內，闖上2樓朝按黃女潑灑後點火逃逸，黃女慘遭燒成焦屍。警方組成專案小組追緝，發現蘇男犯案後搭乘台鐵躲至桃園中壢區友人家中，21日下午5時許將他逮捕歸案，全案將朝殺人罪嫌偵辦。

據查證，兇嫌蘇姓男子（50歲）在犯案後趕赴火車站，搭乘火車至桃園中壢區男性友人家中借住，專案小組仰賴中壢當地警方協助，擴大調閱監視器，經歷5天後終於鎖定蘇男行蹤，21日下午5時許趁其鬆懈時入內逮人，初步排除屋主刻意隱匿犯人的可能，經夜間停訊後，22日上午將再進行訊問，蘇男初步還未吐露犯案動機。

▼黃姓按摩女面貌姣好。（圖／記者陳豐德翻攝）

 ▲▼愛不到22歲女，暗夜提汽油將她燒成焦屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

回顧整起案情，黃姓女子107年2月、8月時以探親名義來台，與林男結婚取得長期居留證後，與丈夫同住在樹林區一處大廈，並在蘆洲中華路上的養生按摩館上班，但這間按摩館並不「純」， 106年8月間就因為賣淫被警方查獲2次妨害風化，並移送地檢署偵辦在案，被警方列為色情之虞場所，並在108年函報給新北市府行政處分，轄區警方定期也會前往臨檢。

黃女長相清秀貌美，一雙電眼似會勾人，蘇男曾多次到店內消費，因此戀上「16號」按摩師黃女，雙方互動相當密切。上個月15日，蘇男懷疑皮包裡1萬5千元遭黃女竊走，質問時黃女默認，搭計程車一同返家取款，但黃女到家門口時反悔，拒絕他入屋。

▼蘇男到黃女租屋處將她從電梯拉出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘇男將黃女從電梯拉出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

翌日（16日）下午1時許，蘇男在黃女租屋處外面埋伏堵人，電梯門才打開，黃女看到怒氣沖沖的蘇男迎面而來，卻怎麼也不願走出電梯，蘇男火大將她拉出，過程中反被鑰匙劃手部，雙方鬧上警局。黃女對蘇男提告傷害、妨害自由等罪，蘇男則告她傷害、竊盜，種下禍因。

事隔1個月，17日凌晨蘇男提著2水桶的汽油進入店內，看到店員就說「我要找16號！」正當店員打電話通知時，他竟直接朝店員潑灑一身汽油，隨後亮出打火機恐嚇「帶我上樓，不然我就點火」。蘇男隨後上到2樓找到黃女，同樣朝她潑灑汽油並點火，目睹黃女燒成火球隨後徒步逃逸，不到2分鐘的時間，就讓一條年輕性命香消玉殞。

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▼蘇男朝按摩店員工潑灑汽油，並拿出打火機威脅。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼紅白水桶潑店員汽油逼「不能報警」，畫面曝光。（圖／記者陳豐德翻攝）

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