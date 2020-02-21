陸成全球5G手機最大貢獻者！佔總銷量的近50%

▲華為（包括其子品牌榮耀）佔據了全中國大陸5G手機銷售的74%。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

台灣5G競標第二階段今（21）日登場，揭示著我國5G市場正在萌芽，不過此前，5G網路及設備已開始在韓國、美國等國家陸續推出，而根據最新統計顯示，全球5G市場最大的貢獻者是中國大陸，佔整體5G設備銷量的近一半。

根據Counterpoint Research日前發布的報告顯示，2019財年中國大陸智慧型手機銷售年減8%，其中小米及蘋果下滑幅度更超過20%，但華為全年的銷售量仍逆勢增長28%，佔全球智慧型手機市場的3分之一以上。而最新報告顯示，去年中國大陸佔全球5G智慧型手機總銷量的46%，其中華為（包括其子品牌榮耀）就佔據了該國5G手機銷售的74%。

去年5月美國對華為實施禁令，阻斷美國與該公司的業務往來後，華為開始積極耕耘國內市場。不過也因為華為對中國大陸市場的高度依賴，使其可能成為這波新冠疫情（COVID-19）下最大的受害者。

Counterpoint Research的研究分析師Varun Mishra指出，中國大陸至少負責了全球智慧型手機產量的50%，新冠病毒的爆發必將對中國大陸乃至全球的智慧型手機市場產生不利的影響。由於零售業的中斷，總體需求也將急劇下降。

「我們估計，到了2020年Q1，中國大陸的智慧型手機銷量家下降20%以上，」Varun Mishra表示，「受影響最大的OEM廠商是在武漢地區擁有生產設施的廠商，包括聯想及Motorola，及以中國作為主要市場的廠商如華為。而與線下銷售比例較高的OEM相比，Realme、榮耀及小米這種較依賴線上銷售的廠商影響最小。」