4名奶奶去同間佛堂陸續確診！　專家： 信徒誦經「飛沫傳染」風險大

▲誦經示意圖。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

香港疑似出現群聚感染，有2起確診、2起初步確診個案都曾去過同一間佛堂。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，宗教活動人流密集，不少場所空氣流通不佳，加上信徒誦經、唱歌時往往不戴口罩，容易散發飛沫，增加傳播風險。

綜合港媒報導，一名患心臟病的老奶奶22日淩晨到東區醫院就醫，確診為新冠肺炎為目前香港最高齡確診者。她與兒子、兒媳及孫女同住，因有腳痛問題幾乎都在家，潛伏期間沒有外遊，但曾經在1月底至本月初到訪過佛堂，本月13日出現發燒咳嗽症狀，22日被確診。

衛生防護中心調查後發現，19日確診得第65起70歲病人，在年初一（1月25日）、年初八（2月1日），以及正月十五（2月8日）也曾去過北角美輪大廈的「福慧精舍」佛堂，與96歲病人是同一間。

▲新冠肺炎。（圖／達志／美聯社）

而在22日晚間又新增2起初步確診個案，分別是80歲及76歲老婦人，兩人也都曾去過該間佛堂，疑似出現群聚感染症狀。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該私營佛堂由義工打理，於70歲女病人確診後，中心已聯絡佛堂義工。

據佛堂義工稱，參拜人士可逗留達數小時，其間會誦經，並有分派食物，但並非於堂內進食。張竹君表示，中心正追蹤與96歲病人共同逗留佛堂的人士，但佛堂未有為參拜人士登記，追蹤工作有困難。她呼籲於年初一（1月25日）後到訪過該佛堂的人如出現病徵，儘快致電中心熱線。

梁子超也分析，近日港島東區出現頗多個案，增加社區爆發風險。他呼籲市民要緊守「宜散不宜聚」的原則，避免外出，尤其是出席聚會，外出時要戴口罩，經過升降機等密閉空間以及進食時必須特別注意手部衛生。

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