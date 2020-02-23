疫情遠比港澳失控！他寫下557字「懇請陳時中」：把南韓列入流行地區

▲南韓新冠肺炎疫情嚴重，已達「社區傳播」標準。（圖／路透）

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記者黃君瀚／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，南韓境內確診數達556例、5人死亡，美國疾病管制與預防中心（CDC）認為已出現嚴重人傳人的現象，我中央疫情指揮中心則將旅遊疫情提升至第二級「警示」。就有常分享南韓娛樂圈文化的粉絲團公開呼籲，應將南韓列為疫情流行地區，強制居家檢疫，才能有效保障國人健康。

「部長辛苦了，感謝您這段時期為台灣防疫做的一切。」追蹤數超過4萬人的臉書粉絲專頁「韓國的筆記」22日晚間發文，點名寫了一封信給指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，呼籲正視南韓疫情的嚴重性，從累積的確診人數和死亡案例來看，「南韓疫情的失控和政府管控失能，社區感染狀況足見已難以預防。」

信中憂心，南韓未來確診案例增長速度恐是有增無減，但我國政府遲遲未把南韓列為「流行地區」，僅將旅遊疫情提升至第二級，這代表從南韓返台的國民並不需要居家檢疫，「這是正確的嗎」？

▲截至2月23日午間，南韓境內確診數達556例、5人死亡。（圖／達志影像）

粉絲團指出，南韓確診數早就遠遠超過流行地區二級的香港和澳門，他們無法理解為什麼依然對南韓敞開國門，沒有實質的限縮航線航點。根據交通部觀光局資料，去（2019）2月南韓來台的旅客數約11萬，我赴韓的旅客數每月逾9萬人，「有誰能保證這時候來台旅遊的韓人或從韓國返台的國人，並未處於病毒悄然潛伏期？」

信中最後再次呼籲，防堵新冠肺炎疫情時時刻刻都無法鬆懈，只要晚一天就足以造成難以想像的後果，「請部長盡速將南韓列為流行地區，以強制居家檢疫，保障全體國民的健康安全。」

懇求信貼出後，吸引上千網友支持，「回來的遊客，一定要強制居家隔離」、「韓國真的好猛，公主號陸地版」、「韓國人自己本身超沒有危機意識，我住在首爾不戴口罩的人真的還是很多」、「台灣去日韓的遊客太多，不敢升級是旅行業者那裡的壓力吧」、「韓國已經全國淪陷，日本的防疫明顯不足......強烈要求日韓都升級。」