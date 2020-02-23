疫情速攀升！伊朗、義大利旅遊疫情建議升至第一級　返台要自主管理14天

記者賴文萱／台北報導

國外新冠病毒（COVlD-19）急速升溫！中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，針對伊朗及義大利2國家，即日起提升旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

▲義大利新冠肺炎疫情急速攀升。（圖／達志影像／美聯社）

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▲北部家庭群聚接觸者173人檢驗陰性；伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意(Watch)」。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指揮官陳時中表示，義大利跟伊朗旅遊疫情建議即日起列為第一級注意，主要是因為這2天疫情迅速攀升，義大利已經到了52例，伊朗看起來情況也不是很樂觀，因此2國列為第一級注意。

▲陳時中說，伊朗、義大利旅遊疫情建議等級，即日起提升至第一級注意（Watch）。（圖／記者黃國霖攝）

根據統計，近期伊朗病例數快速增加，已有6例死亡，並已知輸出病例至黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大；義大利官方截至2月22日公布病例數達52例，米蘭所在之倫巴底大區（Lombardy）確診數快速上升，並發生醫療機構群聚，當局已宣布指定地區實施停班停課、暫停公眾活動及公共運輸服務等措施。

指揮中心強調，由於國人至當地具感染風險，即日起提升該兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

▲即日起，赴義大利旅遊返國後需自主健康管理14天。（圖／達志影像／美聯社）

另外，因應國際疫情蔓延，有越來越嚴重跡象，陳時中表示，為醫療系統的保全，在下禮拜將召開醫療系統的準備，並要求所有醫師人員，除報告核准外「不得出國」，因為不管是去任何一個區域，如果回來又要做居家檢疫14天，在醫療人力吃緊的情況下，會對醫院產生不良的影響。