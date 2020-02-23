　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情速攀升！伊朗、義大利旅遊疫情建議升至第一級　返台要自主管理14天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

國外新冠病毒（COVlD-19）急速升溫！中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，針對伊朗及義大利2國家，即日起提升旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利新冠肺炎疫情急速攀升。（圖／達志影像／美聯社）

請繼續往下閱讀...

▲▼北部家庭群聚接觸者173人檢驗陰性；伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意(Watch)」。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲北部家庭群聚接觸者173人檢驗陰性；伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意(Watch)」。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指揮官陳時中表示，義大利跟伊朗旅遊疫情建議即日起列為第一級注意，主要是因為這2天疫情迅速攀升，義大利已經到了52例，伊朗看起來情況也不是很樂觀，因此2國列為第一級注意。

▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中說，伊朗、義大利旅遊疫情建議等級，即日起提升至第一級注意（Watch）。（圖／記者黃國霖攝）

根據統計，近期伊朗病例數快速增加，已有6例死亡，並已知輸出病例至黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大；義大利官方截至2月22日公布病例數達52例，米蘭所在之倫巴底大區（Lombardy）確診數快速上升，並發生醫療機構群聚，當局已宣布指定地區實施停班停課、暫停公眾活動及公共運輸服務等措施。

指揮中心強調，由於國人至當地具感染風險，即日起提升該兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲即日起，赴義大利旅遊返國後需自主健康管理14天。（圖／達志影像／美聯社）

另外，因應國際疫情蔓延，有越來越嚴重跡象，陳時中表示，為醫療系統的保全，在下禮拜將召開醫療系統的準備，並要求所有醫師人員，除報告核准外「不得出國」，因為不管是去任何一個區域，如果回來又要做居家檢疫14天，在醫療人力吃緊的情況下，會對醫院產生不良的影響。

ET快訊
案27、28「共7名家人採檢中」　指揮中心：高度懷疑小兒子是
案27收治加護病房！指揮中心：已匡列醫院工作人員「接觸者11
花蓮1女遭「電線纏頸封喉」！棉被裹全身慘死家中
南韓大邱爆首例死亡！5旬女患者治療中病逝成全國第5死
新確診父子皆無旅遊史！案27兒「工作頻繁往返大陸、曾與具旅遊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

案27、28「共7名家人採檢中」　指揮中心：高度懷疑小兒子是可能感染源

喝牛奶嗆到住院已3周！李登輝最新病況　醫院被下「封口令」

疫情還在燒！網喊停辦「3月大甲媽遶境」　指揮中心曝1原因：沒禁大型集會

「居家檢疫隔離服務」3/1上路！違者最高直接開罰30萬

指揮中心：第24例「北部60多歲女性」感染源還在追查中！

日韓疫情快速攀升！陳時中：研議「提高旅遊警覺」中

醫事人員禁出國「醫美」也包括！出國研習需向縣市衛生局申報　

好好宅隔離！竹市府幫送餐、倒垃圾　還有14天免費影音看到飽

獨／750片待用口罩騎樓免費自取！高雄暖心闆娘：相信人性...給需要的人　

物流士運口罩...婆媽喪屍般包圍！　曝「悲傷下場」怕爆：拜託放過我

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

案27、28「共7名家人採檢中」　指揮中心：高度懷疑小兒子是可能感染源

喝牛奶嗆到住院已3周！李登輝最新病況　醫院被下「封口令」

疫情還在燒！網喊停辦「3月大甲媽遶境」　指揮中心曝1原因：沒禁大型集會

「居家檢疫隔離服務」3/1上路！違者最高直接開罰30萬

指揮中心：第24例「北部60多歲女性」感染源還在追查中！

日韓疫情快速攀升！陳時中：研議「提高旅遊警覺」中

醫事人員禁出國「醫美」也包括！出國研習需向縣市衛生局申報　

好好宅隔離！竹市府幫送餐、倒垃圾　還有14天免費影音看到飽

獨／750片待用口罩騎樓免費自取！高雄暖心闆娘：相信人性...給需要的人　

物流士運口罩...婆媽喪屍般包圍！　曝「悲傷下場」怕爆：拜託放過我

中職／王勝偉適時安打　兄弟追回1分

不斷更新／香港再多兩宗確診！　1人為保安潛伏期仍去上班

不斷更新／南韓全國淪陷　官方宣告「升為紅色警戒」

景點解封陸民眾「戴口罩」出遊　西湖斷橋湧5000人...網驚：也太多

案27、28「共7名家人採檢中」　指揮中心：高度懷疑小兒子是可能感染源

喝牛奶嗆到住院已3周！李登輝最新病況　醫院被下「封口令」

疫情還在燒！網喊停辦「3月大甲媽遶境」　指揮中心曝1原因：沒禁大型集會

嘉義樂億飯店推「住房消毒水免費裝回家」　早餐逆向操作買一送一

「居家檢疫隔離服務」3/1上路！違者最高直接開罰30萬

UBA／開季不敗金身未破　健行跨季19連勝

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

快訊／再新增2例新冠肺炎確診　指揮中心：屬於家庭群聚

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

案27、28父子皆無旅遊史！案27兒工作頻繁往返大陸」

施文儀：陳時中恐在錯誤領導下被糟蹋掉

南韓433例炸裂！台網友卻激讚高招

手機架被弄斷！她低頭見「罕見心意」暖翻

3縣市大雨特報　中南部空品拉警報

案27收治加護病房　已匡列「接觸者115人」　

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

更多熱門

相關新聞

侯友宜：新北已開14次「我是地區指揮官」

侯友宜：新北已開14次「我是地區指揮官」

台北市長柯文哲遭議員爆料，11次防疫應變會議只出席1次，對此，北市副市長黃珊珊23日受訪重申「總指揮是她」，柯文哲不是每次會議都參加。新北市長侯友宜則說，每個人的思維他都尊重，只要齊心做好份內的事情最重要，而新北市已召開14次應變會議，但也強調，開會次數不重要，而是如何落實執行，第一線同仁遵照指令做到位。

鑽石公主檢驗結果出爐！陳日昇曝下一步

鑽石公主檢驗結果出爐！陳日昇曝下一步

即／南韓第5死　大邱5旬女病逝

即／南韓第5死　大邱5旬女病逝

媽怕傳染家人離家　失蹤10天溺斃河中

媽怕傳染家人離家　失蹤10天溺斃河中

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

關鍵字：

新冠肺炎義大利伊朗

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面