案27、28「共7名家人採檢中」　指揮中心：高度懷疑小兒子是可能感染源

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日再公布2例確診個案（案27、28），兩人為父子關係，目前父親收治加護病房、兒子在負壓隔離病房。指揮中心表示，兩例確診個案還有其他7位密切接觸的家人，分別為大兒子（已確診案28）、老母親、小兒子的太太和3名孫子，目前只有小兒子、老母親有出現呼吸道不適症狀，都還在採檢中。

指揮中心監測應變官莊人祥說明，案27是80多歲老父親、案28是50多歲大兒子，小兒子在1/29就出現喉嚨不適的症狀，老母親則2/8出現咳嗽症狀，其餘包括2名媳婦和3名孫子目前都沒有症狀，但所有接觸家人都在採檢中，今日都會完成採檢。

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另外，由於小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸地區，最後一次為108年12月2日自廣州返台，且過年期間也曾與具中國旅遊史友人聚餐，感染源釐清中，目前也高度懷疑小兒子是可能感染源。

而關於案27、28目前病況，專家小組召集人張上淳說，2人都有肺炎的狀況，案27已經進到加護病房照顧，相對情況比較嚴重一點，因為年紀比較大，加上有高血壓、糖尿病和洗腎這些慢性疾病，所以必須密切注意，而案28目前在隔離病房治療當中。