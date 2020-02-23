網傳台南武聖夜市恐熄燈　黃偉哲：協助尋找適合地點保存美好記憶！

▲台南市歷史最久的3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈。（圖／翻攝自臉書武聖夜市）

記者林悅／台南報導

台南市夜市遠近馳名，「大大武花大武花」是每個來台南逛夜市民眾，必背的夜市營業時間口訣，其中「武」即是指武聖夜市，與花園夜市、大東夜市齊名，最近網傳因土地問題武聖夜市恐於今年4月底熄燈，黃偉哲市長表示，已指示經發局全力協助尋找適合的地點，輔導該夜市攤販未來能在更適合的用地內營業。

武聖夜市成立於1988年，歷史悠久，因土地問題武聖夜市恐於今年4月底熄燈，造成許多民眾的不捨，也將使得來台南逛夜市的民眾存有諸多遺憾。黃偉哲市長指出，為保留民眾對台南夜市獨有記憶，已指示市府經發局全力協助尋找適合的地點，輔導該夜市攤販未來能在更適合的用地內。

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經濟發展局局長陳凱凌表示，未來若有找更合適的經營地點，將積極輔導得合法夜市經營許可，並協助推廣該夜市，以利重拾民眾美好的回憶。

據都市發展局指出，市府於去年10月31日公告公開展覽台南市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，本次共有原市轄區（台南市主要計畫、東區、中西區、南區、北區、安南區細部計畫）、將軍（漚汪地區）、佳里、新市、仁德（文賢地區）、鹽水、白河、六甲、玉井、楠西、虎頭埤特定區、大內等台南市17處都市計畫區同時辦理公展，已於去年11月15日起依各轄區陸續辦理21場公開展覽說明會；武聖夜市變更案屬於台南市主要計畫及中西區細部計畫案公開展覽內容。

公展展覽時市府依規定以掛號信通知武聖夜市變更案50餘位地主，目前全案於台南市都市計畫委員會審議中，預計後續尚需經由內政部都市計畫委員會審議及辦理市地重劃開發作業，至少仍需一段時間。有關武聖夜市熄燈傳聞，可能是個別地主因素，市府仍按程序辦理都市計畫檢討中，並未收到任何訊息。

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