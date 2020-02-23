國安局下達禁出國防疫令　維安特勤全數延後、取消出國

▲國安局長邱國正（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

由於來自中國大陸武漢的新冠肺炎（COVID-19）持續擴大，國安局23日表示，特勤中心的維安人員，近期有出國等安排全數延後、取消，以落實防疫政策。

國防部方面，先前下達「防疫期間出國人員管制作法」，列29國疫情高風險國家，請官兵取消或延後近期出國的計畫；至於堅持出國者，必須以年度休假，抵返國後居家檢疫14天。

在國安局方面，特勤中心也有勸阻出國令。國安局表示，國安局依疾管署規定，向局本部與所屬各單位與特勤中心進行宣導與防疫，所屬都能配合，全延後或取消出國旅遊。

至於國防部所公布疫情高風險的29國，包括：中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。

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