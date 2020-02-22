防堵新冠肺炎！澎湖縣長開第一槍：即日起縣府人員禁止請假出國

▲澎湖縣府人員即日起禁止出國。（圖／機場資料照，無關本案／讀者提供）

地方中心／澎湖報導

因應新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）疫情全球升溫，而澎湖縣長賴峰偉更是在22日下達指示，澎湖縣政府人員禁止請假出國。此外，台中市政府也表示，24日起將禁止所屬公務人員前往新冠肺炎疫區。

賴峰偉表示，「武漢肺炎疫情全球升溫，為避免感染風險，縣府暨所屬機關、學校員工，防疫期間禁止請假出國。目前，中央流行疫情指揮中心已將大陸、港澳、日本、韓國、新加坡、泰國列為旅遊警示地區，皆為國人熱愛的旅遊地點。即便在國人較少旅遊的非洲埃及、北歐芬蘭、中東阿聯酋、西亞伊朗等共29個國家，都已傳出確診病例。」

賴峰偉也提到，「此時出國，若不慎將疫情帶回澎湖，成為傳染源，將加重防疫負擔。若經大陸港澳等地區轉機回國，尚需居家檢疫14天，不能出門，其間的業務需由同仁分擔，亦不公平。我鄭重呼籲澎湖各鄉市公所、各單位駐澎湖機關都能比照辦理，共體時艱，共同守護菊島。」

另外，台中市政府人事處考訓科長陳金柳表示，將於24日起禁止所屬公務人員前往新冠肺炎疫區（包含中央禁止旅遊之地區，以及衛生福利部疾病管制署明訂回國需居家隔離或檢疫之地區），除了降低感染風險，同時避免回國隔離影響公務運作。