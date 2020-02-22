用科學規畫「旅遊禁令」　台大教授籲防疫跟著美國走：立公衛師法

▲台大公衛學院院長詹長權。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台大公衛學院今（22日）舉辦新冠病毒公衛社區防疫教育課程。台大公衛學院院長詹長權指出，面對未知的病毒，應參考美國所採取的一些強制檢疫手段，包含用科學角度規畫旅遊禁令等，建議未來防疫工作應從圍堵到減災、從行政防疫到科學防疫、從醫療體系到公衛體系，同時呼籲政府立公衛師法。

詹長權今日以「從新冠肺炎和全球衛生治理」為題進行演講，他提到，新冠肺炎目前沒藥醫，藥物無法介入，但非藥物性介入手段則有很多，包含打噴嚏的禮儀、口罩的使用、清潔、通風、隔離病人、旅行限制等，並同時爭取時間讓疫苗研發出來。

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▲詹長權建議，台灣已應跟著美國防疫規定走。（圖／記者崔至雲攝）

詹長權指出，新冠肺炎目前只能透過減少人與人接觸等方式防疫，但其實WHO從未建議疫區須封城，大陸武漢等城市是否需檢討是否做得過度，在反觀美國，因防疫能量不足以應對，因此宣布14天內中港澳旅遊史者不得入境，建議台灣也要照這種方式思考。

▲學界及立委盼立院通過公衛師法。（圖／記者崔至雲攝）

詹長權說，科學防疫有賴公衛專業者介入判斷，盼我國公衛師法盡快通過；今出席課程的朝野立委表也均示支持推動該法立法。立委林奕華說，防疫除靠第一線人員努力，公衛教育也重要，大家太習慣公衛專業，因此很少給予法律保障。立委吳玉琴說，她支持公衛師法通過。立委蔡璧如說，公衛師法推了20年都沒成功，歡迎大家提供建言，共同推動公衛師法立法。時代力量立委陳椒華說，護理師在防疫扮演重要角色，但人數不夠，公衛師應該也要立法並辦理國家考試。