防疫有「成」　南區大專校院新冠肺炎防疫說明會成大登場

▲成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校，並委託辦理「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校並委託辦理2月21日「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」，邀請39所公私立大專校院與會，攜手防範疫情、共創健康安全的教育環境。

成功大學有醫學院與附設醫院為後盾，校長蘇慧貞率領的行政團隊亦具公衛醫療專業，在這次新冠肺炎防疫工作中嚴謹周全、超前布署，率先宣佈延後開學2週並在教育部剛頒布的疫情防治綱要制定扮演要角。

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此次會議共計百餘人與會。蘇慧貞表示，為周全防疫，特別選在有900個座位的成功廳舉行，與會人士座位距離至少1公尺。現場也安排人員為每位進場人士噴酒精消毒、測量額溫，同時採用手機QR code進行線上簽到、填寫校園訪客健康關懷問卷以及下載今日會議資料，降低紙本接觸頻率。

教育部政務次長劉孟奇也與會關心各校防疫準備工作，期許各校依最壞的狀況模擬應變措施。說明會中安排具醫學專業的成功大學、高雄醫學大學、中華醫事科技大學等3校分享其防疫應變計畫。

成大主講人為成大主任秘書、工業衛生暨環境醫學研究所教授李俊璋，他在會中指出，過年前成大即由校長蘇慧貞親自指揮籌組跨處室專業核心小組，著手規劃防疫應變相關任務，並依疫情發展逐步調整工作內容。成大以一貫的「沈著務實」精神，全校動員共同築起校園防疫陣線，包括指定單一疫情通報與作業窗口、追蹤掌握境外生回台資訊、註冊課務彈性調整、以「健康關懷問卷」即時追蹤教職員工生健康狀況、防疫物資整備與公共空間消毒、2天內騰出2棟宿舍、醫護支援等，再到防疫資訊平台架設等諸多事項，在最緊迫的時程內火速完成。

成大在年後開工即製作衛教宣導影片，提醒師生注意日常防疫，同時，為確保防疫工作人員的安全，更製作詳盡的示範教學影片。該系列影片也於會中播放，從專業人員執行宿舍衛浴消毒、模擬居家檢疫學生入住宿舍和日常自我管理以及會議室、教室到廁所等公共空間的清潔消毒等過程一應俱全。透過口述經驗分享和影片，讓與會人員清楚了解成大的防疫步驟與應對。

１月下旬各界歡欣準備過農曆春節之際，成大即警覺武漢肺炎帶來的威脅，發信給全體教職員工生提醒加強防疫，規劃宿舍防疫方向。新春開工日即召開防疫會議，毅然將原定2月17日開學延後至3月2日，多所大學跟進。設計校園及訪客「健康關懷問卷及14天症狀偵測回報系統」以科學方式落實健康追蹤。建立「成功大學新型冠狀病毒（COVID-19）網頁資訊平台專區」，整合全校防疫資訊，同時連結疾管署網站，確保疫情消息來源正確。成大宿舍居家檢疫學生配戴「溫心智慧手環」，利用科技掌握與追蹤健康。

開學在即，成大已陸續規劃教室學生證刷卡系統，上課量體溫，手機掃描QR code至系統填寫「健康關懷問卷」。針對因疫情未能返校的學生推出安心就學方案，課程教學有國際MOOCS課程、非同步的線上學習方案，確保學習不中斷。

成大醫院亦在第一時間於急診室外設多個高規格野戰帳篷檢疫站，做為最前線的防疫場所。醫院結合校本部與醫學中心多項智慧醫療，建置「智慧醫療臨床決策輔助系統」，檢疫效率一舉提高5至6倍。