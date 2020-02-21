　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫有「成」　南區大專校院新冠肺炎防疫說明會成大登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校，並委託辦理「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校，並委託辦理「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校並委託辦理2月21日「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」，邀請39所公私立大專校院與會，攜手防範疫情、共創健康安全的教育環境。

成功大學有醫學院與附設醫院為後盾，校長蘇慧貞率領的行政團隊亦具公衛醫療專業，在這次新冠肺炎防疫工作中嚴謹周全、超前布署，率先宣佈延後開學2週並在教育部剛頒布的疫情防治綱要制定扮演要角。

請繼續往下閱讀...

▲成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校，並委託辦理「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次會議共計百餘人與會。蘇慧貞表示，為周全防疫，特別選在有900個座位的成功廳舉行，與會人士座位距離至少1公尺。現場也安排人員為每位進場人士噴酒精消毒、測量額溫，同時採用手機QR code進行線上簽到、填寫校園訪客健康關懷問卷以及下載今日會議資料，降低紙本接觸頻率。

教育部政務次長劉孟奇也與會關心各校防疫準備工作，期許各校依最壞的狀況模擬應變措施。說明會中安排具醫學專業的成功大學、高雄醫學大學、中華醫事科技大學等3校分享其防疫應變計畫。

▲成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校，並委託辦理「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大主講人為成大主任秘書、工業衛生暨環境醫學研究所教授李俊璋，他在會中指出，過年前成大即由校長蘇慧貞親自指揮籌組跨處室專業核心小組，著手規劃防疫應變相關任務，並依疫情發展逐步調整工作內容。成大以一貫的「沈著務實」精神，全校動員共同築起校園防疫陣線，包括指定單一疫情通報與作業窗口、追蹤掌握境外生回台資訊、註冊課務彈性調整、以「健康關懷問卷」即時追蹤教職員工生健康狀況、防疫物資整備與公共空間消毒、2天內騰出2棟宿舍、醫護支援等，再到防疫資訊平台架設等諸多事項，在最緊迫的時程內火速完成。

成大在年後開工即製作衛教宣導影片，提醒師生注意日常防疫，同時，為確保防疫工作人員的安全，更製作詳盡的示範教學影片。該系列影片也於會中播放，從專業人員執行宿舍衛浴消毒、模擬居家檢疫學生入住宿舍和日常自我管理以及會議室、教室到廁所等公共空間的清潔消毒等過程一應俱全。透過口述經驗分享和影片，讓與會人員清楚了解成大的防疫步驟與應對。

▲成大校園防疫計畫規劃完善，受教育部肯定選為防疫示範學校，並委託辦理「大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎南區說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

１月下旬各界歡欣準備過農曆春節之際，成大即警覺武漢肺炎帶來的威脅，發信給全體教職員工生提醒加強防疫，規劃宿舍防疫方向。新春開工日即召開防疫會議，毅然將原定2月17日開學延後至3月2日，多所大學跟進。設計校園及訪客「健康關懷問卷及14天症狀偵測回報系統」以科學方式落實健康追蹤。建立「成功大學新型冠狀病毒（COVID-19）網頁資訊平台專區」，整合全校防疫資訊，同時連結疾管署網站，確保疫情消息來源正確。成大宿舍居家檢疫學生配戴「溫心智慧手環」，利用科技掌握與追蹤健康。

開學在即，成大已陸續規劃教室學生證刷卡系統，上課量體溫，手機掃描QR code至系統填寫「健康關懷問卷」。針對因疫情未能返校的學生推出安心就學方案，課程教學有國際MOOCS課程、非同步的線上學習方案，確保學習不中斷。

成大醫院亦在第一時間於急診室外設多個高規格野戰帳篷檢疫站，做為最前線的防疫場所。醫院結合校本部與醫學中心多項智慧醫療，建置「智慧醫療臨床決策輔助系統」，檢疫效率一舉提高5至6倍。

ET快訊
尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光！　金管會不排除換掉南山
鑽石公主「包機內畫面」曝光！陳日昇「防護衣+護目鏡」：終於落
快訊／桃機「第一輛救護車」駛出！19人送衛福部台北、桃園醫院
快訊／國光客運輾過「路人爆頭慘死」　基隆火車站外傳恐怖車禍
「鑽石公主號」19人回台　陳時中抵達桃園機場了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首廟天壇　大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

直擊／14救護車「急駛送醫」！防疫人員全副武裝　上機消毒

防疫有「成」　南區大專校院新冠肺炎防疫說明會成大登場

快訊／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家…陳時中桃機坐鎮

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑…公所人員敲門傻眼

快訊／「鑽石公主號」19人回台　陳時中抵達桃園機場了

直擊／鑽石公主號19人回來了！檢疫員排排坐　機棚內進行檢疫中

Live／鑽石公主號包機降落了！直擊19人返台「現場畫面曝光」

奇美博物館全新形象片《心願的起源》　用初心感動人心

「鑽石公主號」包機回台！機上嚴格管制方式曝光　行李秒消毒封存

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

爽！李聖經巴頭韓石圭怒吼「超療癒」　梁世宗回歸《金師傅》又見都仁範

首廟天壇　大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

直擊／14救護車「急駛送醫」！防疫人員全副武裝　上機消毒

防疫有「成」　南區大專校院新冠肺炎防疫說明會成大登場

快訊／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家…陳時中桃機坐鎮

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑…公所人員敲門傻眼

快訊／「鑽石公主號」19人回台　陳時中抵達桃園機場了

直擊／鑽石公主號19人回來了！檢疫員排排坐　機棚內進行檢疫中

Live／鑽石公主號包機降落了！直擊19人返台「現場畫面曝光」

奇美博物館全新形象片《心願的起源》　用初心感動人心

「鑽石公主號」包機回台！機上嚴格管制方式曝光　行李秒消毒封存

BTS新歌狂露點...千萬粉扶心臟！朴敘俊激推：每次都嚇到

他好奇「會認真和女優交往嗎」　鄉民秒揭真實心聲

首廟天壇　大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8Key！飆高音「唱到站起來」網驚：耳機快廢了

雙喵協力拆家滿地雪花飄！　媽氣炸…3千網笑供「烹飪法」

桃園是六都最耀眼城市　邱奕勝：議會優良理性問政

Angelababy鏡頭前罕流淚！　「超近特寫畫面」網全歪樓：為什麼連哭都好美

最高罸50萬！　桃園市擴大取締白牌車再查獲一起

接任桃市議會民進黨團總召　陳治文特別感謝一個人

生活熱門新聞

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

台商闖關出境！惡言辱罵防疫人員

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

北部女驗出早期新冠體內肺炎病毒　恐存在已久

運將涂清涼「反對劉真優先換心」

張上淳：首例出院女台商肺纖維化

郭芷嫣免職案開庭⋯機師連署反對

FB直播賣口罩「100片1500元」吸6千人搶標

更多熱門

相關新聞

即／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家

即／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家

鑽石公主號包機21日晚間達桃園機場，順利將滯留的19位台人接回，目前正在進行檢疫，指揮官陳時中也趕到現場關切。依據現場畫面，包機抵達桃園機場後，，檢疫人員身穿白色防護衣嚴陣以待，架好登機梯後，停機棚的鐵門緩緩拉上，檢疫過程全程不公開。

即／第一輛救護車駛出　19人分送醫院

即／第一輛救護車駛出　19人分送醫院

贊助疫情防控！昆山台商捐2170萬

贊助疫情防控！昆山台商捐2170萬

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

鑽石公主包機內畫面曝光！陳日昇：終於落地了

鑽石公主包機內畫面曝光！陳日昇：終於落地了

關鍵字：

防疫南區大專校院新冠肺炎成大

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面