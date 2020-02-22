王欣儀「抗疫」免費送　今明定點限量發放9000包抗菌溼紙巾

▲王欣儀於大安、文山區9個站點免費發放抗菌濕紙巾。（圖／王欣儀辦公室提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

有鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情並未消退，疫情指揮中心持續呼籲大家養成勤洗手的習慣。台北市議員王欣儀表示，防疫除了戴口罩之外，更要隨時隨地保持手部清潔，因而準備了9000包20抽的抗菌溼紙巾選在大文、文山區9個站點免費發放給民眾。

王欣儀提到，防疫除了戴口罩之外，更要隨時隨地保持手部清潔、勿亂摸眼口鼻，因為比起飛沫，接觸更是最大傳染途徑，中央流行疫情指揮中心也不斷提醒民眾，落實肥皂勤洗手才是最有效的傳染病防治方式。

王欣儀顧慮到民眾出門在外若遇到該洗手卻無法洗手的情況，因此準備了9000包20抽的抗菌溼紙巾，以備民眾不便洗手時先用以淨手或拿來擦拭接觸的物品，降低感染風險。時間為2月22日、23日在大安、文山區9個站點免費發放，每場限量1000包，發完為止。



王欣儀強調，在現今口罩嚴重缺貨、酒精也買不到的時候，更要做好自身健康管理、加強防疫措施，才能保護自己與家人，也歡迎有需要的民眾前往領取抗菌溼紙巾。

免費發送抗菌溼紙巾防疫行動場次：

2／22（六）

09：00

安東市場－瑞安街75號



10：30

龍泉市場－近古風公園入口處



14：30

文山運動中心前－興隆路三段222號



16：00

木柵公園泳池前廣場－興隆路四段50號

2／23（日）

09：00

萬芳福德宮－萬芳7號公園內



10：30

全聯萬年店－羅斯福路五段170巷41號



14：00

正義國宅彩虹廣場－忠孝東路三段248巷10號



15：30

德安公園－四維路52巷



17：00

嘉興公園－樂業街104號對面

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