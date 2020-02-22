　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王欣儀「抗疫」免費送　今明定點限量發放9000包抗菌溼紙巾

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王欣儀於大安、文山區9個站點免費發放抗菌濕紙巾。（圖／王欣儀辦公室提供）

▲王欣儀於大安、文山區9個站點免費發放抗菌濕紙巾。（圖／王欣儀辦公室提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

有鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情並未消退，疫情指揮中心持續呼籲大家養成勤洗手的習慣。台北市議員王欣儀表示，防疫除了戴口罩之外，更要隨時隨地保持手部清潔，因而準備了9000包20抽的抗菌溼紙巾選在大文、文山區9個站點免費發放給民眾。

王欣儀提到，防疫除了戴口罩之外，更要隨時隨地保持手部清潔、勿亂摸眼口鼻，因為比起飛沫，接觸更是最大傳染途徑，中央流行疫情指揮中心也不斷提醒民眾，落實肥皂勤洗手才是最有效的傳染病防治方式。

王欣儀顧慮到民眾出門在外若遇到該洗手卻無法洗手的情況，因此準備了9000包20抽的抗菌溼紙巾，以備民眾不便洗手時先用以淨手或拿來擦拭接觸的物品，降低感染風險。時間為2月22日、23日在大安、文山區9個站點免費發放，每場限量1000包，發完為止。

王欣儀強調，在現今口罩嚴重缺貨、酒精也買不到的時候，更要做好自身健康管理、加強防疫措施，才能保護自己與家人，也歡迎有需要的民眾前往領取抗菌溼紙巾。

▲▼王欣儀於大安、文山區9個站點免費發放抗菌濕紙巾。（圖／王欣儀辦公室提供）

▲▼王欣儀於大安、文山區9個站點免費發放抗菌濕紙巾。（圖／王欣儀辦公室提供）

▲▼王欣儀於大安、文山區9個站點免費發放抗菌濕紙巾。（圖／王欣儀辦公室提供）

免費發送抗菌溼紙巾防疫行動場次：

2／22（六）
09：00
安東市場－瑞安街75號

10：30
龍泉市場－近古風公園入口處

14：30
文山運動中心前－興隆路三段222號

16：00
木柵公園泳池前廣場－興隆路四段50號

2／23（日）
09：00
萬芳福德宮－萬芳7號公園內

10：30
全聯萬年店－羅斯福路五段170巷41號

14：00
正義國宅彩虹廣場－忠孝東路三段248巷10號

15：30
德安公園－四維路52巷

17：00
嘉興公園－樂業街104號對面

其他人也看了這些...

陳建仁693字分析「社區感染vs.社區傳播」　3徵兆台灣都閃過
影／國衛院藥物實驗室畫面曝光　新冠肺炎疫苗研發已有初步結果
陳時中心繫防疫...立院開議首日「台下電話接不停」

更多熱門新聞...

蘇貞昌還原35天防疫作為　立院報告「新冠肺炎大事紀」
中小學25日開學在即　許銘春：不排除第二波防疫照顧假
「北部女」人在哪　柯文哲問中央：不公開不是恐慌更多？

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
藏身淡水失聯男「管永安」謊報地址　重罰10萬送集中檢疫所
劉真病危16天醫曝存活機率！爆家屬想轉院…冒3症狀「最短只能
浙江台商傳播新冠病毒給白牌車司機！「同住3家人無症狀」原因曝
跟團注意！日韓旅遊建議升級　觀光局：扣規費後可拿回95％旅費
2020年將出現「類肺炎全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出…10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藏身淡水失聯男「管永安」謊報地址　重罰10萬送集中檢疫所！

因應新冠肺炎疫情　高雄市政府宣布500人↑室內活動一律停辦！

王欣儀「抗疫」免費送　今明定點限量發放9000包抗菌溼紙巾

罷韓總部遭檢舉違法最高罰100萬　高市選委會：只是…先請他們提出陳述書

鑽石公主號旅客返台　32名化學兵徹夜消毒至凌晨

配合居家檢疫就幫你送餐、倒垃圾！　柯文哲要失聯者「胡析延」出來面對

乘客禁上廁所、行李用塑膠袋裝…鑽石公主號返台國人先過6關！

與大22歲教授交往！時力議員閃婚「我找到牽手了」：最大公約數打倒國民黨

獨／健全民眾黨運作　柯文哲派影武者出馬統整組織

影／蔣萬安要求公開「北部女」第24例縣市　陳時中：公布就能安心嗎

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藏身淡水失聯男「管永安」謊報地址　重罰10萬送集中檢疫所！

因應新冠肺炎疫情　高雄市政府宣布500人↑室內活動一律停辦！

王欣儀「抗疫」免費送　今明定點限量發放9000包抗菌溼紙巾

罷韓總部遭檢舉違法最高罰100萬　高市選委會：只是…先請他們提出陳述書

鑽石公主號旅客返台　32名化學兵徹夜消毒至凌晨

配合居家檢疫就幫你送餐、倒垃圾！　柯文哲要失聯者「胡析延」出來面對

乘客禁上廁所、行李用塑膠袋裝…鑽石公主號返台國人先過6關！

與大22歲教授交往！時力議員閃婚「我找到牽手了」：最大公約數打倒國民黨

獨／健全民眾黨運作　柯文哲派影武者出馬統整組織

影／蔣萬安要求公開「北部女」第24例縣市　陳時中：公布就能安心嗎

《菱格世代DD52》女團海選湧進千人　花招齊出拚進棚

馬自達2023年之前都不會有新車？首要目標先推全新底盤平台

LIFE・經典／全球最大3D列印建築　193坪大3周就完工

大專足聯／公開一級如期登場　護理師協助全員量體溫、酒精消毒

從不吃餅乾！80Kg高加索見漂亮短裙妹「大嘴張開」：餵我～

藏身淡水失聯男「管永安」謊報地址　重罰10萬送集中檢疫所！

252人檢驗全為陰性「中部家庭群聚結案」　 網嗨：彰化過關了

救國旅！肺炎疫情掉5成「台中半日遊只要200元」遊台中燈會、故事館

媽拿剪刀刺人　女鄰居嗆：平時沒打招呼…為什麼幫妳！她淚嘆冷血的人

56歲男乘務員確診染病！活動軌跡曝光...多次往返北京、安徽

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

找到牽手了！時力議員閃婚大22歲教授

北市男子「胡析延」全填假資料　12日入境失聯至今

「阿才的店」老闆病逝...享年54歲！

蔣萬安問北部女　陳時中：公布就能安心嗎

蔣萬安提「研發出疫苗」獎勵1億！陳時中：獎勵金都支持

居家檢疫者失聯還填假資料！柯文哲要「胡析延」出來面對

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

穿防護衣、塑膠袋裝行李…鑽石公主號返台先過6關！　

買口罩被藥局威脅報警　外交官之妻背景曝光

「如果口罩出口，現在連2片都沒有」蘇貞昌：我們被罵都忍下來了

「北部女」被誰感染？　名嘴盤點4大高危險群

罷韓總部違法最高罰100萬　高市選委會回應了

國民黨立委排排站　管碧玲發現亮點「反了」

台灣國衛院成功合成「瑞德西韋」藥物！

更多熱門

相關新聞

糖尿病患福音　大葉研發感測元件

糖尿病患福音　大葉研發感測元件

目前糖尿病血糖檢測多半需要針刺，許多民眾對於侵入性檢測接受度低，再加上新冠肺炎疫情升溫患者搶不到酒精棉片，有鑑於此，大葉大學醫療器材設計與材料學士學位學程助理教授歐信良與台中榮總產學合作，將以化學氣相沉積方式製作薄膜，應用於檢測糖尿病的氣體感測器，未來可望不用挨針就能進行檢測。

日韓第二級警示　不排除邊境管制

日韓第二級警示　不排除邊境管制

基金會捐35億抗疫 習近平回信比爾蓋茲：衷心感謝

基金會捐35億抗疫 習近平回信比爾蓋茲：衷心感謝

陳時中：擬對不實報導開罰

陳時中：擬對不實報導開罰

中部確診接觸者　252人檢驗陰性

中部確診接觸者　252人檢驗陰性

關鍵字：

王欣儀武漢肺炎中央疫情指揮中心

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

吳兆絃帥爸曝光！

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

病毒專家：台灣已明顯社區感染

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

網紅PO海島渡假照「全在IKEA拍的」：勿太相信網路世界

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

即／烤殺22歲按摩妹　冷血大叔中壢落網

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面