大老闆「醬菜瓶裝咖啡」超自豪　溫拿哥秒慚愧：我好遜！網刷讚長知識了

▲老闆廢物利用，讚爆！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

減塑人人有責，廢物再利用，才是真環保！一名男網友分享，日前在老闆車上看到一瓶醬菜瓶，裡頭裝有黑咖啡，好奇一問，老闆直呼「玻璃耐熱，蓋子不會打翻，不想要了就丟掉，不會覺得可惜，環保物盡其用！」掀起一大票網友讚爆，「長知識了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》驚呼，某日早上去開會，順道搭乘老闆的車，愣見杯架上有一罐醬菜瓶，「內容物是茶色的東西」，正當原PO看得一頭霧水時，老闆緩緩拿起罐子，從容不迫品嚐一番，車內飄散一股豆香。

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好奇心驅使下，原PO問道「老大你在喝咖啡嗎？」老闆一臉神清氣爽，回答「是啊！怎麼了？」原PO追問，「為什麼你要用醬菜瓶當杯子？」老闆笑稱，「這很好用啊！玻璃又耐熱，而且還有蓋子不會打翻，不想要了就丟掉，不會覺得可惜，環保物盡其用！」

這一句話宛如當頭棒喝，現代人沉溺於物慾、追求品牌迷思，然而大老闆卻把慾望拋諸腦後，以身作則當個愛地球的「不塑之客」，原PO則一秒慚愧直呼，「哇！真的是老闆跟一般人的差距，以實用為優先，物盡其用，不浪費，不心疼！當下真的覺得自己很遜！」

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▲網友號召一起做環保！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章上線後，掀起眾多網友狂刷讚，「長知識了」、「有錢人跟你想的不一樣，其實我有想過，但還是怕丟臉，所以我不是當老闆的料」、「除了保溫效果差了點，這個真的滿環保的」、「舅媽都拿來裝湯」、「我阿公的咖啡也是裝在這種瓶子攜帶，原因一樣」、「我現在是用草莓果醬的空罐當我的水杯」、「 我主管用裝蜂蜜的玻璃罐，長型的大又重」、「減塑社團一堆人用」。

另外，有網友細心提醒，「不隔熱，小心燙」、「唯一缺點瓶蓋會生鏽難清」、「裝熱的會燙死吧」、「不能太熱，會炸開」、「我朋友都用可愛的新襪子當杯套，可愛又能保護還便宜」。

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