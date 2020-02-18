武漢咖啡廳被全網肉搜…「3天斂財300萬」背後有洋蔥！外籍店草甚至拒絕回國

▲武漢一咖啡店免費為醫院送咖啡。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

因為新冠肺炎疫情影響，武漢繁華的光谷步行街已是門可羅雀，店鋪基本關閉，但一家名為Wakanda的咖啡店卻在堅持營業，而且他們的咖啡只送不賣。7名員工自願留守，每天為2家醫院的一線醫護人員外送咖啡，每天500杯，全部免費，至今已堅持二十多天。

臨近春節時，Wakanda咖啡在武漢市的7家店陸續放假，20多名員工也大多準備返鄉過年。但位於光谷的這家分店，做出了一個大膽的決定，繼續營業！

▲店內一角堆放著這段時間消耗的原料瓶。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

Wakanda咖啡店的負責人echo回憶，1月25日晚上，還留守武漢的小夥伴開了個簡短會議，決定在疫情期間做公益咖啡，給附近幾家醫院的醫護人員免費送咖啡，按照店鋪產能每日送出400-500杯，如今已經送出8000杯咖啡了。

這樣的舉動，是因為他們有一批老顧客是湖北省中醫院的醫護人員，其中不乏每天至少要喝一杯咖啡的重度愛好者，「別的忙我們也幫不上，就讓他們每天都能喝一杯熱熱的、專業的咖啡吧。」

▲伊朗籍咖啡師Sina。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

在那個人人都「逃離武漢」的特殊時期，店內7名咖啡師卻火速回應，甚至有人專門從外地趕回，不由分說地加入這次特殊的營業。其中，有一位伊朗籍咖啡師Sina甚至放棄了本國專機撤離武漢的機會，堅決留下來為武漢醫護人員調製咖啡。

員工消毒，店面消毒，設備消毒，在外租房不回家住，向社區出示相關證明……。做好萬全準備後，這個咖啡小分隊和湖北省中醫院 、中醫院花園山院區2家醫院做好對接，確定了外送內容。

上午4位咖啡師值班，12點前送300杯到湖北省中醫院。下午3位咖啡師值班，17點前送200杯到中醫院花園山院區。每天500杯咖啡，讓在一線身心俱疲的醫護人員獲得片刻舒緩。

▲▼小夥伴們每天都會在咖啡杯上手寫祝福語。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

讓echo和他的小夥伴們沒有想到的是，他們這個「我覺得算不上什麼」的舉動，在全國卻收穫了星辰大海般的善意回饋。咖啡店的行為在網路被「曝光」後，聰明的網友們通過各種線上平台的「買單」功能，持續不斷地在咖啡店裡「雲買單」，實則捐獻支持。

短短3天就已經下單70萬元人民幣（約新台幣301萬元）了，而這一金額都是通過100元人民幣（約新台幣429元）、200元人民幣（約新台幣859元）的小額訂單累積起來的，背後是成千上萬網友的支持。網友們都說，「等疫情結束，我們一定來店裡打卡。」

echo表示，7名咖啡人留守的初衷，只是想給醫護人員送一杯熱熱的咖啡，「有一份熱，就發一份光。」所以當第一名網友啟動「雲買單」時，他們還在琢磨，這是什麼操作。

▲▼咖啡送往醫院。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

但隨著大批網友的咖啡錢到帳，總金額甚至高達數十萬元時，咖啡店的小夥伴都震驚了。echo說，「對於這筆錢，除了店內基礎成本費用外，大部分會捐給感染了或出現其他意外的醫護人員。」

7名小分隊成員之一段佳易表示，團隊每天都會公示捐款明細，做到完全公開透明，絕對不會傷了熱心網友的心。他也代表團隊歡迎全國網友，「等武漢好起來了，我們等著大家來打卡！」