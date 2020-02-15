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小心別亂點！「超強金融木馬病毒」　偽裝電子收據騙你

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▲資訊安全。（圖／翻攝自pixabay）

▲Android系統又爆出資安危機。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／外電報導

Android手機安全問題漏洞百出，先前Google Play Store有多款惡意應用程式，而現在近日又有資安機構《Cofense》揭露了新的Android系統木馬病毒「Anubis」。

但這款病毒不同於以往夾藏在App中，而是以釣魚郵件的方式，或偽裝成銀行收據之類的文件檔案進行攻擊，當用戶不慎開啟後，就會關閉 Google Play Protect 防護功能，然後開啟該病毒需要的權限。

以駭客所列出的逾250個攻擊目標進行比對，「Anubis」大部分會鎖定金融、銀行和網購店商平台為主的APP，當用戶打開這些 APP時，病毒就會製作一個假的登錄頁面讓用戶登入，藉此竊取用戶的使用者憑證。

Anubis的能力不僅於此，它還會透過用戶的截圖、系統設定、開啟任何網頁、語音紀錄、 通話、GPS位置等等，將所有資料傳送到駭客的伺服器。

對此，「Cofense」呼籲用戶應該要確認自身所使用的軟體，是否來自有公信力的開發者，同時也建議企業應限制員工裝置上安裝的程式，確保在辦公環境使用的程式來自可靠的開發者，降低被惡意病毒攻擊的危險。

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