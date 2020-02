Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

▲未來的Android機款可能添增「超低功耗模式」。圖為Google Pixel 4。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

記者王曉敏/綜合報導

隨著智慧型手機及社群媒體的發展,「高續航力」及「省電」已成為消費者購入新機的主要考量之一。XDA Developers的主編Mishaal Rahman日前從AOSP(Android Open Soure Project)上發現了「超低功耗模式」(ultra-low power state),進一步細節顯示,其未來可能應用於下一代Pixel系列手機上。

Speculation: "Ultra low power" mode may be a feature of the Pixel 5. This commit was just submitted to AOSP by a "System Power Engineer" at Google.https://t.co/KEDUdTPIi8



It's a generic implementation without framework hooks for now, but that'll likely change soon.